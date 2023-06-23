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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

يحمي من السرطان .. تعرف على فوائد البرغل

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد البرغل.

 

من فوائد البرغل ما يلي :-  
. الحفاظ على صحة القلب: إذ تعد أمراض القلب السبب الرئيسي للموت عالمياً، ويعتبر التقليل من خطرها من أهم فوائد تناول الحبوب الكاملة كالبرغل؛ ان الاشخاص الذين تناولوا كمية كبيرة من الحبوب الكاملة، مقارنةً بما يتناولونه من الكربوهيدرات بشكلٍ عام، قلت احتمالية إصابتهم بأمراض القلب بنسبة 47%.
. التقليل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية: حيث تحتوي الحبوب الكاملة كالبرغل على فيتامين ك، والألياف، ومضادات الأكسدة التي تقلّل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ، كما يعد تناول الحبوب الكاملة إحدى توصيات كل من الحمية المخصصة لمرضى الضغط .
.الوقاية من مرض السكري النوع الثاني: إذ يساهم استبدال الحبوب المكررة بالحبوب الكاملة في التخفيف من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ؛ حيث تساهم نسبة الألياف العالية فيها بالتّحكم في الوزن، والوقاية من السمنة التي تُعتبَر من العوامل المُؤدية للإصابة بالسكري.


تعزيز صحة الجهاز الهضمي: حيث تقوم الألياف الموجودة في البرغل بدعم عملية الهضم؛ فهي تقي من الإمساك، وتعمل كغذاء للبكتيريا النافعة .


.تخفيف الالتهاب المزمن: قدرة الحبوب الكاملة كالبرغل على التخفيف من الالتهاب المزمن؛ حيث أظهرت دراسةٌ انخفاض المؤشرات الحيوية التي ترتفع في الدم نتيجة الاستجابة للالتهاب لدى الأشخاص الذين استبدلوا تناول الحبوب المكررة بالحبوب الكاملة.


.الوقاية من السرطان: تشير دراسة إلى أنّ التأثير الأقوى للحبوب الكاملة ضد السرطان كان في الوقاية من سرطان القولون والمستقيم على وجه الخصوص، وهو أكثر أنواع السرطانات شيوعاً بين الرجال والنساء.التقليل من خطر الموت المبكر: إذ يساهم تناول حصة واحدة من الحبوب الكاملة بشكلٍ عام في تقليل خطر الموت المبكر بنسبة 5%.


.تعزيز الشعور بالشبع: حيث يعتبر البرغل مصدراً ممتازاً للألياف التي تعزز الشعور بالشبع؛ إذ يحتوي على ثلث احتياجات الشخص اليومية من الألياف.

الالتهاب المزمن الحبوب الكاملة الحبوب المكررة الحفاظ على صحة القلب الوقاية من السرطان

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