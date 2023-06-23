عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البنك الأهلي يتأهل لدور الـ 8 بـ كأس مصر بعد هزيمة الطلائع

صدى البلد

تأهل البنك الأهلي إلى دور الـ 8  من بطولة كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش 8-7 بركلات الترجيح في اللقاء الذي جمع  بينهما مساء اليوم ضمن منافسات دور الـ 16 من البطولة.

ويواجه البنك الأهلي نظيره بيراميدز في دور الـ 8 من بطولة كأس مصر.

 

أحداث المباراة

 سيطر التعادل الايجابي 1-1 على أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي طلائع الجيش والبنك الأهلي ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس مصر


 ولجأ الفريقين الي  الاشواط الإضافية لحسم بطاقة التأهل

 أحرز كريم طارق هدف تقدم طلائع الجيش في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول بعد خطأ في التمرير من الحارس محمد أبو جبل فوصلتالكرة إلى مصطفى الخواجة فمرر إلى كريم طارق المتمركز على حدود منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة ارتطمت بمدافع البنك الأهلي محمودالجزار  لتسكن الشباك

بينما أحرز  أحمد ياسر هدف تعادل البنك الأهلي في الدقيقة 90 بعد كرة عرضية من محمد هلال من جهة اليسار قابلها أحمد ياسر برأسية من منتصف منطقة الجزاء . 

وخاض البنك الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:-

 حراسة المرمي .. محمد أبو جبل .

خط الدفاع .. سعيدو سيمبوري ، محمود الجزار ، أسامة ابراهيم ، إسحاق يعقوبو .

خط الوسط .. محمد فتحى ، حمدى علاء ، أحمد سعيد ، إسلام جابر ،  موسى دياوارا .

خط الهجوم .. محمود قاعود

بينما خاض طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى .. عمر رضوان .

خط الدفاع .. محمد فتح الله " كماتشو " ، خالد سطوحى ، أحمد متعب ، أحمد زولا .

خط الوسط .. فريد شوقى ، أحمد سمير ، مصطفى جابر ، العربى بدر .

الهجوم ..  كريم طارق ، بول جوليوس .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

خمس دقايق وهنخلّص| شهادة صادمة من زوج الطالبة المخطوفة في علاقة آثمة

توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن مستشفى النفسية وعلاج الإدمان في بورسعيد

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

بسبب عرض خليجي مغرٍ | الأهلي يوافق على رحيل جوكر الفريق

بيبتزني وبيعتدي عليا جنسيا| حكاية مطربة شهيرة مع عنف زوجها الملحن: “هربانة منه.. أنقذوني”

شكوى فتوح "فنكوش"| حقيقة انضمام اللاعب للأهلي.. والزمالك يصعد ضد القلعة الحمراء

تجنب جشع التجار.. السعر الرسمي للسجائر اليوم

ترشيحاتنا

بشكل كبير | الأرصاد تزف خبرًا سارًا عن طقس عيد الأضحى 2023

محاطة بالموظفين والركاب.. سيدة تلد على متن قطار في رحلة كينية

حسام موافي يكشف مضاعفات مرض السكري وكيفية الوقاية منها | فيديو

القصة الكاملة لحادث الفنانة ياسمين أيمن| عربيتها اتعجنت وهذا ما حدث لها

الاتحاد السكندري يرصد مكافآت مالية مميزة للفريق للحصول على بطولة كأس الرابطة

حقيقة وفاة فنانة شابة في حادث سير مروع بالتجمّع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتخطى 10 آلاف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان أيتن عامر في حفل MEMA

قصور الثقافة تطلق تدريبات ابدأ حلمك بمدينة موط في الوادي الجديد| صور

لا ترتكب هذه الأخطاء عند تخزين اللحم في عيد الأضحى.. احذرها

لبست الحجاب .. ياسمين عز تثير الجدل في برنامجها الليلة

فيديو

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

ماذا حدث لضحايا الغواصة تايتن قبل وفاتهم بساعات؟.. تفاصيل صعبة

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟ مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ