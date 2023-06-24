استشاري قلب عن نسبة الكوليسترول في الدم: المتابعة ضرورية جدا

وجه الدكتور شادي منسي أستشاري أمراض القلب، نصيحة لكل الأعمار بضرورة عمل تحليل الكوليسترول مهما كان السن صغيرا.

وحدد منسي خلال لقائه ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع على فضائية دي أم سي، الفترة التي يقبل عليها المريض لعمل تحليل الكوليسترول فإذا كان المريض يعاني من أرتفاع ضغط الدم فينبغي عليه أن يقوم بعمل التحليل من ٦ أشهر إلى سنة مع المتابعة وتناول الدواء بأنتظام.

ونصح استشاري أمراض القلب، بضرورة متابعة الكوليسترول مع الطبيب ليطمئن على نفسه مع طبيب، فليس معني أن المريض يتناول دواء الكوليسترول يسلم به و لا يباشر مع الطبيب ولكن عليه التوجه للطبيب من وقت لآخر لمعرفة ما توصل إلية نسبة الكوليسترول في الدم، لأنه من الممكن أن يزيد الطبيب من الجرعة أو يغير الدواء، فليس كل إنسان يستجيب لنفس الدواء بنفس الفاعلية فكل جسم يختلف عن الآخر.



وأكد شادي منسي استشاري أمراض القلب، على ضرورة تظبيط جرعة الكوليسترول مع الطبيب المعالج، فلا يتساوي من يتناول الدواء مع لعب الرياضة والمحافظة في تناول الطعام بالذي يأخد الدواء فقط.