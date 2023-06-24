عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري قلب عن نسبة الكوليسترول في الدم: المتابعة ضرورية جدا

الدكتور شادي منسي
الدكتور شادي منسي أستشاري أمراض القلب

وجه الدكتور شادي منسي أستشاري أمراض القلب، نصيحة لكل الأعمار بضرورة عمل تحليل الكوليسترول مهما كان السن صغيرا.

وحدد منسي خلال لقائه ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع على فضائية دي أم سي، الفترة التي يقبل عليها المريض لعمل تحليل الكوليسترول فإذا كان المريض يعاني من أرتفاع  ضغط الدم فينبغي عليه أن يقوم بعمل التحليل من ٦ أشهر إلى سنة مع المتابعة وتناول الدواء بأنتظام.

ونصح استشاري أمراض القلب،  بضرورة متابعة الكوليسترول مع الطبيب ليطمئن على نفسه مع طبيب، فليس معني أن المريض يتناول دواء الكوليسترول يسلم به و لا يباشر مع الطبيب ولكن عليه التوجه للطبيب من وقت لآخر لمعرفة ما توصل إلية نسبة الكوليسترول في الدم،  لأنه من الممكن أن يزيد الطبيب من الجرعة أو يغير الدواء، فليس كل إنسان يستجيب لنفس الدواء بنفس الفاعلية فكل جسم يختلف عن الآخر.


وأكد شادي منسي استشاري أمراض القلب، على  ضرورة تظبيط جرعة الكوليسترول مع الطبيب المعالج، فلا يتساوي من يتناول الدواء مع لعب الرياضة والمحافظة في تناول الطعام بالذي يأخد الدواء فقط.

استشارى امراض القلب تحليل الكوليسترول ارتفاع ضغط الدم نسبة الكوليسترول ضرورة متابعة الكوليسترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاق .. والد حسام حبيب يهاجم ابنه بكلمات صادمة

جريمة مروعة بالجيزة.. عاطل ينهي حياة شقيقه الأكبر وزوجته طعنا في الشارع

دبدوبة.. والد حسام حبيب يثير الجدل بعد خلافه مع ابنه |فمن يقصد؟

انقلبت على بوتين .. هل تكتب فاجنر نهاية روسيا ؟

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

6225 شركة.. استثمارات سعودية جديدة في مصر بـ 30 مليار دولار

قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور في قضايا سب وقذف الخطيب

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

ترشيحاتنا

فرصة للأهلي .. بشكتاش التركي يوجه صدمة قوية لـ موليكا

المواجهة بحزم.. الحكومة تحذر من التعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد

بسبب التمرد المسلح .. تحذير عاجل من روسيا إلى الدول الغربية

مقبرة زعيم مصر بهذا الشكل!.. سر غضب رئيس الوزراء من قبر أحمد عرابي

غرفة عمليات بعثة الحج المصرية بالأراضي المقدسة تعمل على مدار 24 ساعة لخدمة ضيوف الرحمن

النوم أمام المروحة في الليل يصيبك بـ 3 مشاكل قوية| اكتشف الحلول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقر الدم خطر ينذر بالإصابة بأمراض خطيرة.. احذروه  

علامات لو ظهرت عندك تكون إشارة للإصابة بمرض الكلى

ماذا يحدث عند وضع زيت جوز الهند على الرموش؟.. نتائج مبهرة

علامات تدل على الإصابة بجلطة اليد

فيديو

الأضحية بالطيور.. تحدِ على الهواء بين شيخ أزهري وسعد الهلالي

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

خطفه ملك الموت.. مغني راب يسقط في حفل أمام جمهوره على المسرح

تطوّر مثير.. طلاق بسنت شوقي ومحمد فراج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ