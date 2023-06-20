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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

قرص واحد كفاية.. جمال شعبان يكشف عن أفضل وقت لتناول الطعمية

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان

قال الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب الأسبق، إن الفول يحتوي على فوائد عديدة لصحة الإنسان، وأنه يستخدم في تحضير الطعمية أيضا.

وأوضح شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن أفضل وقت لتناول الطعمية، هو الصباح الباكر، قائلا « الفول كله منافع، وتزداد المنافع عند استخدامه في تحضير الطعمية، حيث يمكنك تناول قرص واحد  بحد أقصي في الصباح الباكر لتستطيع المعدة التعامل معها».

وحذر عميد معهد القلب الأسبق، من تناول الطعمية بعد منتصف الليل، لأنها مضرة على المعدة والقولون.

أسباب الموت المفاجئ

كان الدكتور جمال شعبان، قال في تصريحات سابقة إن الموت المفاجئ له أسباب تقليدية مثل الضغط والسكر والكوليسترول والتدخين، إلى جانب التلوث؛ الأمر الذي يستدعي أن يقوم الإنسان بتغيير جو، وأيضًا قلة عدد ساعات النوم، وتناول المياه الغازية.

طعمية دكتور جمال شعبان جمال شعبان استشاري امراض القلب امراض القلب الضغط والسكر

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