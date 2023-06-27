عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نفتقد للقدوة.. استشاري: إحنا كأبهات وأمهات محتاجين نتربى.. فيديو

تربية أسرية
تربية أسرية

وجه يحيى فؤاد، استشاري تربية أسرية و علاقات زوجية، رسالة للأم التي تسيطر على أبنائها و تريد أن تكون تربيتهم مثل تربيتها، قائلا: " انتي كدة بتطلعي طفل غير متحمل المسئولية".

أشار يحيى فؤاد، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر قناة "سي بي سي"، إلى أن الأباء و الأمهات بحاجة إلى التربية من الأول و جديد مع توافر وعي لديهم، معقبا:"أحنا محتاجين نتربى يا جماعة".

الفرق بين الطفل المشوه و السوي

ونوه استشاري تربية أسرية و علاقات زوجية، إلى أن نموذج الطفل الذي يفتقر للأمان و الحب من والديه هو نموذج مشوه، و سببه هو وجود أم مسيطرة على أبنائها و إهمال دور الأب، موضحا أن الأبن السوي يكون نتيجة لاجتماع و مشاركة الوالدين في تربيته و إلتزام كل طرف بدوره، و ليس من خلال طرف بمفرده.

ولفت يحيى فؤاد، إلى أن المجتمع أصبح مُفتقر للقدوة، و أن الأبناء حاليا أصبح لديهم معايير مختلفة لصناع النجاح أو القدوة، و بالنسبة لهم ليس هناك قيمة للتعليم و هدفهم هو كسب المال و ليس التعلم فهم يبحثون عن أسهل الطرق. 
 

استشاري علاقات زوجية تربية أسرية الآباء الامهات صناع النجاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات نارية من إدارة الزمالك تجاه سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه

موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاة يوم عرفة .. وعدد ساعات الصوم

طارق السيد عبر فيسبوك: كواليس خطيرة بين سيف فاروق جعفر ولاعب الأهلي

دعاء يوم عرفة .. 17 كلمة رددها الأنبياء جامعة للخيرات وأفضل 310 أدعية مستجابة

دعاء يوم عرفة لشفاء المريض.. احرص عليه بين العصر والمغرب

رفضوا الخطبه .. الطالبة سلمت نفسها لاحضانه لإشباع كبت شهوته

احذفها فورا .. تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب من هذه النسخة

دعاء واحد قاله النبي جبر الله بخاطره ..ردده لمغيب شمس يوم عرفة

ترشيحاتنا

فضائل يوم عرفة .. 13 مكافأة ربانية للحجاج والصائمين

حجاج بيت الله يؤدون ركن الحج الأعظم بالوقوف على جبل عرفات .. فيديو

ما هو مسجد نمرة ولماذا الوقوف في هذه المنطقة يفسد الحج؟ الأزهر يحذر

حلال فيه الـ9 شهور.. طيار يفاجئ والدته بقيادة طائرتها لأداء مناسك الحج|فيديو

أعمال يوم عرفة للحجاج وغيرهم.. 13 عملا تفتح لك أبواب الجنة والأرزاق

قصة جبل عرفات ولماذا سمي بهذا الاسم ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم البعبع

الأساتذة و100 سنة غناء| قصة أزمة بين علي الحجار ومدحت صالح قد تصل للقضاء

إحدى حائزات نوبل.. محطات متنوعة من حياة الكاتبة بيرل باك|تفاصيل

%1 فقط يمكنهم اكتشاف الابتسامة المخفية في صورة الوهم البصري

فيديو

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

خد العقود ومشي.. القصة الكاملة لأزمة لاعب الزمالك سيف جعفر

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ