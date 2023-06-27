نفتقد للقدوة.. استشاري: إحنا كأبهات وأمهات محتاجين نتربى.. فيديو

وجه يحيى فؤاد، استشاري تربية أسرية و علاقات زوجية، رسالة للأم التي تسيطر على أبنائها و تريد أن تكون تربيتهم مثل تربيتها، قائلا: " انتي كدة بتطلعي طفل غير متحمل المسئولية".

أشار يحيى فؤاد، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر قناة "سي بي سي"، إلى أن الأباء و الأمهات بحاجة إلى التربية من الأول و جديد مع توافر وعي لديهم، معقبا:"أحنا محتاجين نتربى يا جماعة".

الفرق بين الطفل المشوه و السوي

ونوه استشاري تربية أسرية و علاقات زوجية، إلى أن نموذج الطفل الذي يفتقر للأمان و الحب من والديه هو نموذج مشوه، و سببه هو وجود أم مسيطرة على أبنائها و إهمال دور الأب، موضحا أن الأبن السوي يكون نتيجة لاجتماع و مشاركة الوالدين في تربيته و إلتزام كل طرف بدوره، و ليس من خلال طرف بمفرده.

ولفت يحيى فؤاد، إلى أن المجتمع أصبح مُفتقر للقدوة، و أن الأبناء حاليا أصبح لديهم معايير مختلفة لصناع النجاح أو القدوة، و بالنسبة لهم ليس هناك قيمة للتعليم و هدفهم هو كسب المال و ليس التعلم فهم يبحثون عن أسهل الطرق.

