بالأحمر الجذاب | ياسمين صبري تخطف الأنظار برشاقتها .. شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وظهرت ياسمين صبري مرتدية فستان جذاب باللون الأحمر، يبرز رشاقة جسمها، واضعة وردة باللون الأحمر في شعرها.

حضرت النجمة ياسمين صبري العرض الخاص لفيلم البعبع ؛ وذلك بمول كايرو فيستفال بالتجمع الخامس.

وفور وصول ياسمين صبري شهد ازدحام كبير من المعجبين حيث حرصت على التقاط صورة مع معجب من ذوى الاحتياجات الخاصة .

فيلم البعبع

يواصل فيلم "البعبع"، للنجم أمير كرارة، تصدره لتريند موقع "تويتر، قبل عرضه في السينمات في موسم عيد الأضحى 2023، حيث استقبل الجمهور تريلر الفيلم والأغنية الدعائية بردود أفعال إيجابية.

ونجح الفيلم في تصدر تريند تويتر في مصر وظل على القمة لمدة ساعات، تزامناً مع طرح الأغنية الدعائية للفيلم والتي غناها المطربان رضا البحراوي ومسلم وحملت عنوان "لفينا الدنيا" وحققت أكثر من مليون مشاهدة في 24 ساعة فقط، حيث تداولها الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.