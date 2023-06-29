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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في إجازة العيد | طرق الاستعلام عن مخالفات المرور ودفعها أون لاين

مخالفات المرور
مخالفات المرور

يسعي الكثير من المواطنين إلى معرفة خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور اون لاين فى دقائق معدودة من خلال الإنترنت خاصة خلال إجازة عيد الأضحى .


خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور


وتوفر الحكومة بعض خدماتها عبر الإنترنت حتي يتمكن المواطن من الوصول إلي خدمته حتي فى أوقات الأجازة خاصة أن إجازة عيد الأضحى المبارك تستمر حتى يوم الاثنين 3 يوليو بالنسبة للعاملين بالقطاع العام وتستمر حتي يوم الاحد 2 يوليو للقطاع الخاص.

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سهلة وبسيطة.. خطوات التظلم على مخالفات المرور أونلاين


ويمكن عبر خطوات سهلة وبسيطة الاستعلام عن مخالفات المرور أونلاين من خلال بوابة مصر الرقمية:-

- تبدأ أولي خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر بوابة مصر الرقمية خلال إجازة عيد الأضحي بالدخول على الموقع الخاص ببوابة مصر الرقمية.

- فى هذه الخطوة يتم الضغط على الخدمات المرورية، بالضغط على مركباتي.

- تظهر أمام الراغب في الاستعلام قائمة تحتوي على عدد من الخدمات المرورية التي يمكن إجراؤها من المنزل، يتم اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن مخالفات رخصة مركبة.

- فى هذه الخطوة يتم إدخال رقم الهاتف وكلمة السر المسجل بهم الحساب على موقع بوابة مصر الرقمية.

- يطلب منك فى هذه الخطوة إدخال مجموعة من البيانات الخاصة بالرخصة المراد الاستعلام عنها، ثم الضغط على استعلام لتظهر المخالفة المسجلة على المواطن.

خطوات التظلم على مخالفات المرور أونلاين

كما يمكن أيضا التظلم علي مخالفات المرور إلكترونيا من خلال تلك الخطوات 
- الدخول على موقع النيابة العامة.

- فى هذه الخطوة يتم اختيار خانة تظلمات.

- تحديد نوع التظلم.

- يتم إدخال الرقم القومي.

- الضغط علي تفاصيل المخالفة.

- تظهر المخالفات المستحقة وتفاصيلها، والحد الأقصى والأدنى للغرامة المستحقة.

- حدد مخالفة التظلم وسببها.

- ثم اضغط موافق تظهر البيانات الأساسية لرخصة السيارة.

- يتم كتابة البيانات الشخصية واضغط على إرسال الطلب. ‏

- وأخيرا يتم إرسال نتيجة التظلم في رسالة على رقم الهاتف الذي أدخلته.

دفع مخالفات المرور بالفيزا بوابه مرور مصر


ويمكن من خلال بوابة مرور مصر  دفع مخالفات المرور لمن لديه بطاقة ائتمان مصرفي فيزا، حيث يقوم المواطن بتسجيل الدخول على بوابة مرور مصر.

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وبعدها يتم الاستعلام عن المخالفات واختيار نوع لوحة السيارة سواء أرقام، أو حروف وأرقام، وتدوين البيانات ثم الضغط على كلمة إجمالي المخالفات ثم اختيار طرق الدفع المبينة على الموقع وكتابة بيانات بطاقتك الائتمانية والتي ستقوم باستخدامها من أجل الدفع وسوف تصل إليك رسالة تأكيد السداد.

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