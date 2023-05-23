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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سهلة وبسيطة.. خطوات التظلم على مخالفات المرور أونلاين

مخالفات المرور
مخالفات المرور

يسعي الكثير من المواطنين إلى معرفة خطوات عمل تظلم على مخالفات المرور خاصة من يقع فى مخالفة قيادة الأمر الذي يؤدي إلي توقيع غرامة مالية عليك.

وتقدم الحكومة خدماتها للمواطنين عبر الانترنت وذلك بهدف التخفيف عن كاهلهم وإمكانية الحصول علي اي خدمة فى دقائق معدودة من بينها إمكانية التظلم على مخالفات المرور.

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خطوات التظلم على مخالفات المرور أونلاين

- تبدء أولي خطوات التظلم على مخالفات المرور أونلاين من خلال الدخول على موقع النيابة العامة.

- فى هذه الخطوة يتم اختيار خانة تظلمات.

- ويقوم المواطن الراغب فى التظلم على مخالفات المرور بتحديد نوع التظلم.

- فى هذه الخطوة يطلب منك إدخال الرقم القومي.

- قم بعدها تقوم بااضغط على تفاصيل المخالفة.

- تظهر المخالفات المستحقة وتفاصيلها، والحد الأقصى والأدنى للغرامة المستحقة.

- حدد مخالفة التظلم وسببها.

- فى هذه الخطوة قم بالضغط تظلم تظهر شروط وأحكام الخدمة الإلكترونية المستخدمة.

- ثم اضغط موافق تظهر البيانات الأساسية لرخصة السيارة.

- يتم كتابة البيانات الشخصية واضغط على إرسال الطلب. ‏

- عندما تظهر بيانات إيصال التظلم ورقم الطلب احفظ الرقم لاستخدامه فيما بعد.

- وأخيرا يتم إرسال نتيجة التظلم في رسالة على رقم الهاتف الذي أدخلته.

خطوات التظلم على مخالفات رخص القيادة

كما يوفر موقع النيابة العامة الالكتروني مجموعة أخرى من الخدمات والتى من بينها التظلم على مخالفات رخص القيادة و يمكن عمل التظلم على مخالفات رخص القيادة من خلال مجموعة من الخطوات التى تتضمن مايلي 

- اولا الدخول على موقع النيابة العامة

- فى هذه الخطوة يتم اختيار التظلمات

- ثم تقوم بعدها باختيار مخالفات رخص القيادة.

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- تسجيل البيانات المطلوبة والتي تتضمن رقم الرخصة، نوع الترخيص، المحافظة، ووحدة الترخيص، والضغط على اجمالي المخالفات.

- كما يتم  يتم تقديم تظلم على قيمة المخالفات والضغط على ارسال طلب

-ستحصل على رقم احتفظ به للاستعلام عن حالة الطلب في وقت لاحق.
 

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