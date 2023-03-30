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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بدون تعب.. ادفع مخالفات المرو أون لاين

مخالفات المرور
مخالفات المرور

يبحث عدد كبير من المواطنين اصحاب السيارات، عن كيفية دفع مخالفات مرور السيارات بشكل الإلكتروني اونلاين، لتسهيل عمليه الحصول علي شهادة براءة ذمة من مخالفات المرور، لاستكمال أوراق تراخيص السيارات، والتي أطلقته النيابة العامة لخدمة معرفة مخالفات المرور.

 

كيفية دفع مخالفات المرور

دفع مخالفات المرور بالفيزا بوابه مرور مصر

ويمكن دفع مخالفات المرور  لمن لديه بطاقة ائتمان مصرفي “فيزا”، من خلال الدخول على بوابة مرور مصر ثم الانتقال إلى  كلمة الاستعلام عن المخالفات واختيار نوع لوحة السيارة سواء أرقام، أو حروف وأرقام، وتدوين البيانات ثم الضغط على كلمة إجمالي المخالفات، والتعرف على  قيمة مخالفات المرور،  وبعدها يتولى الموقع توضيح التفاصيل الخاصة بالسداد وعليك أن تختار الطريقة الملائمة من طرق الدفع المبينة على الموقع بالضغط على كلمة استمرار وكتابة بيانات بطاقتك الائتمانية والتي ستقوم باستخدامها من أجل الدفع وسوف تصل إليك رسالة تأكيد السداد.

كيفية دفع مخالفات المرور عن طريق فوري 2022


دفع مخالفات المرور فوري وهي خدمة متاحة من خلال موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية، ثم الدخول على خدمات نيابة المرور ثم اختيار الدفع والاختيار بين الدفع إلكترونيا أو عند الاستلام.

دفع مخالفات المرور عن طريق مكاتب البريد


يمكن دفع مخالفات المرور من خلال مكاتب البريد بتقديم البطاقة  الشخصية ورخصة السيارة للكشف عن مخالفاتك المرورية، وإبلاغك بقيمة المخالفة المستحقة، وفي حالة عدم وجود  مخالفات مستحقة، يجب سداد قيمة شهادة براءة الذمة، ويمكن عمل تظلم من أجل تخفيض الرسوم، وسوف تصلك رسالة نصية قصيرة تتضمن حالة التظلم.

كيفية دفع مخالفات المرور من المنزل

ولدفع مخالفات المرور واستلام شهادة المخالفات في المنزل، يجب الدخول على موقع فوري، ثم إدخال الرقم القومي، وإدخال الجزء الرقمي من اللوحة، ثم إدخال رقم الموبايل، وهي خدمة متاحة لجميع أنواع المركبات سواء ملاكي أو أجرة أو نقل أو دراجات نارية، ويتم توصيل شهادة المخالفات إلى المنزل خلال ٤ أيام عملا.

كيفية دفع مخالفات المرور

وتتاح خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور وتقديم طلبات التظلم ومتابعة الطلبات المقدمة للتظلم على مخالفات المرور، وأيضا طرق دفع مخالفات المرور، من خلال موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية.

مخالفات المرور التي لا يجوز التصالح فيها


وشرح قانون المرور بعض مخالفات المرور التي لا يجوز التصالح فيها، وهي قيادة السيارة دون لوحات معدنية، والسير عكس الاتجاه، وحيازة أجهزة لكشف أجهزة الرادار، وتعمد السائق تعطيل حركة المرور، والاعتداء على أفراد المرور، والتحميل العشوائي لمركبات الأجرة.

خطوات لسداد المخالفات المرورية إلكترونيًا

يمكن للمواطنين الراغبين في سداد مخالفات المرور القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة والتى تتطلب وجود موبيل أو جهاز كمبيوتر وإنترنت.

ويتيح الموقع الرسمي للنيابة العامة إمكانية التصالح الفوري فى مخالفات المرور والدفع أون لاين دون الحاجة لضياع الوقت.

- تبدأ أولي خطوات سداد المخالفات المرورية بالدخول على موقع النيابة العامة

-  بعد الدخول يتم اختيار خدمات المرور

- يقوم المواطن الراغب فى سداد مخالفات المرور بالضغط على «التصالح الفوري» .

- وفى هذه الخطوة يتم اختيار مخالفات رخص المركبات / مخالفات رخص القيادة.

- يطلب منك فى هذه الخطوة القيام بإدخال البيانات، اضغط على إجمالي المخالفات.

- ولاستكمال باقي خطوات سداد مخالفات المرور يتم الضغط على تفاصيل المخالفات ثم يطلب منك ادخال الرقم القومي ورقم الهاتف ثم اضغط على تفاصيل المخالفات.

- يتم بعدها اختيار خدمة «التصالح».

- وفى الخطوة الأخيرة سوف يظهر أمامك قيمة المخالفات ومن ثم إتمام عملية الدفع.

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