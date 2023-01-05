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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بالموبيل.. كيفية عمل تظلم ودفع مخالفات المرور

دفع مخالفات المرور-
دفع مخالفات المرور- التظلم علي المخالفات

يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة خطوات عمل تظلم على مخالفات المرور من خلال الإنترنت، عن طريق استخدام الموبيل, لتفادي الغرامات والمخالفات التي لم يقومن بها ومن الممكن ان يكون هناك تشابه في الارقام والاحرف الخاصة بالرخصة سواء قيادة او مركبة.

خطوات عمل تظلم على مخالفات المرور

ويمكن للراغبين فى معرفة خطوات التظلم على مخالفات المرور القيام بمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة والتى لا تتطلب إلا وجود إنترنت رجل.

التظلم على مخالفات رخص القيادة 2023

وفر موقع النيابة العامة للمرور الالكتروني مجموعة من الخدمات منها التظلم على مخالفات رخص القيادة و السيارة.

و عمل التظلم على مخالفات رخص القيادة من خلال مجموعة الاتي:-

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كيفية دفع مخالفات المرور بـ الموبيل

ويتيح موقع النيابة العامة الالكتروني إمكانية عمل تظلم على مخالفات المرور، من خلال اللينك التالي:- https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices

- الدخول علي موقع النيابة العامة.

- تختار التظلمات.

- الضغط علي كلمة استمرار.

- اختيار "مخالفات رخص مركبات".

- تسجل بيانات رخصة المركبة.

- قم بالضغط علي "تقديم الطلب".

-  بعد ظهور المخالفات يتم الضغط على طلب تقديم تظلم، 

-ستحصل على رقم يجب الاحتفاظ به حتى تقوم بالاستعلام عن حالة الطلب في وقت لاحق.

مخالفات المرور

دفع مخالفات المرور بالفيزا بوابه مرور مصر

يتم دفع مخالفات المرور لمن لديه بطاقة ائتمان مصرفي فيزا، من خلال الاتي:-

 الدخول على بوابة مرور مصر

 ثم الانتقال إلى كلمة الاستعلام عن المخالفات

اختيار نوع لوحة السيارة سواء أرقام، أو حروف وأرقام

 تدوين البيانات ثم الضغط على كلمة إجمالي المخالفات.
وبعدها يمكن  أن تختار الطريقة الملائمة من طرق الدفع المبينة على الموقع بالضغط على كلمة استمرار وكتابة بيانات بطاقتك الائتمانية والتي ستقوم باستخدامها من أجل الدفع وسوف تصل إليك رسالة تأكيد السداد.

كيفية دفع مخالفات المرور من المنزل

 يجب الدخول على موقع فوري، ثم إدخال الرقم القومي، وإدخال الجزء الرقمي من اللوحة، ثم إدخال رقم الموبايل، وهي خدمة متاحة لجميع أنواع المركبات سواء ملاكي أو أجرة أو نقل أو دراجات نارية، ويتم توصيل شهادة المخالفات إلى المنزل خلال ٤ أيام عملا.

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