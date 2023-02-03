وانت في بيتك.. 8 خطوات لسداد مخالفات المرور أون لاين

تسعى الحكومة إلى تقديم كافة خدماتها بكل سهولة للمواطنين فى ظل التحول الرقمى حيث يمكن للمواطن الحصول على الخدمة عبر الانترنت ومن بينها إمكانية سداد قيمة مخالفات المرور.

خطوات لسداد المخالفات المرورية إلكترونيًا

يمكن للمواطنين الراغبين في سداد مخالفات المرور القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة والتى تتطلب وجود موبيل أو جهاز كمبيوتر وإنترنت.

ويتيح الموقع الرسمي للنيابة العامة إمكانية التصالح الفوري فى مخالفات المرور والدفع أون لاين دون الحاجة لضياع الوقت.

- تبدأ أولي خطوات سداد المخالفات المرورية بالدخول على موقع النيابة العامة

- بعد الدخول يتم اختيار خدمات المرور

- يقوم المواطن الراغب فى سداد مخالفات المرور بالضغط على «التصالح الفوري» .

- وفى هذه الخطوة يتم اختيار مخالفات رخص المركبات / مخالفات رخص القيادة.

- يطلب منك فى هذه الخطوة القيام بإدخال البيانات، اضغط على إجمالي المخالفات.

- ولاستكمال باقي خطوات سداد مخالفات المرور يتم الضغط على تفاصيل المخالفات ثم يطلب منك ادخال الرقم القومي ورقم الهاتف ثم اضغط على تفاصيل المخالفات.

- يتم بعدها اختيار خدمة «التصالح».

- وفى الخطوة الأخيرة سوف يظهر أمامك قيمة المخالفات ومن ثم إتمام عملية الدفع.

خدمات موقع النيابة العامة

ويوفر موقع النيابة العامة العديد من الخدمات التى يمكن الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني والتي تخص المرور من بينها

- تجديد رخصة المركبة

- كما يمكن من خلال موقع النيابة العامة إمكانية الحصول على خدمة إصدار الملصق إلكتروني

- كما يوفر موقع النيابة العامة خدمات أخري مثل اصدار بدل فاقد رخصة القيادة

- التأكد من صحة البيانات

- بدل تالف للرخصة