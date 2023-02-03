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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وانت في بيتك.. 8 خطوات لسداد مخالفات المرور أون لاين

مخالفات المرور
مخالفات المرور

تسعى الحكومة إلى تقديم كافة خدماتها بكل سهولة للمواطنين فى ظل التحول الرقمى حيث يمكن للمواطن الحصول على الخدمة عبر الانترنت ومن بينها إمكانية سداد قيمة مخالفات المرور.

خطوات لسداد المخالفات المرورية إلكترونيًا

يمكن للمواطنين الراغبين في سداد مخالفات المرور القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة والتى تتطلب وجود موبيل أو جهاز كمبيوتر وإنترنت.

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"وأنت في بيتك".. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور

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4 مخالفات عقوبتها الحبس 3 شهور وغرامة 4000 جنيه بقانون المرور.. اعرفها

ويتيح الموقع الرسمي للنيابة العامة إمكانية التصالح الفوري فى مخالفات المرور والدفع أون لاين دون الحاجة لضياع الوقت.

- تبدأ أولي خطوات سداد المخالفات المرورية بالدخول على موقع النيابة العامة

-  بعد الدخول يتم اختيار خدمات المرور

- يقوم المواطن الراغب فى سداد مخالفات المرور بالضغط على «التصالح الفوري» .

- وفى هذه الخطوة يتم اختيار مخالفات رخص المركبات / مخالفات رخص القيادة.

- يطلب منك فى هذه الخطوة القيام بإدخال البيانات، اضغط على إجمالي المخالفات.

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بالموبيل.. كيفية عمل تظلم ودفع مخالفات المرور

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الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومى وطرق سدادها.. خطوة بخطوة

- ولاستكمال باقي خطوات سداد مخالفات المرور يتم الضغط على تفاصيل المخالفات ثم يطلب منك ادخال الرقم القومي ورقم الهاتف ثم اضغط على تفاصيل المخالفات.

- يتم بعدها اختيار خدمة «التصالح».

- وفى الخطوة الأخيرة سوف يظهر أمامك قيمة المخالفات ومن ثم إتمام عملية الدفع.

خدمات موقع النيابة العامة

ويوفر موقع النيابة العامة العديد من الخدمات التى يمكن الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني والتي تخص المرور من بينها

- تجديد رخصة المركبة

- كما يمكن من خلال موقع النيابة العامة إمكانية الحصول على خدمة إصدار الملصق إلكتروني

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بالموبيل.. كيفية عمل تظلم ودفع مخالفات المرور

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كيف تستعلم عن مخالفات المرور.. فيديو

- كما يوفر موقع النيابة العامة خدمات أخري مثل اصدار بدل فاقد رخصة القيادة

-  التأكد من صحة البيانات

- بدل تالف للرخصة

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