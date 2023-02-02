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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"وأنت في بيتك".. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور

مخالفات المرور
مخالفات المرور

يسعى العديد من المواطنين إلى معرفة طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور فى ظل إتاحة العديد من خدمات المرور عبر الإنترنت وخاصة بعد تحديثات جديدة أجرتها النيابة العامة في الموقع الرسمي بها.

خطوات  الاستعلام عن مخالفات المرور عبر الانترنت

بخطوات سهلة وبسيطة يمكن للمواطن الاستعلام عن مخالفات المرور، من خلال فقط جهاز كمبيوتر أو موبيل يحوي انترنت وتتضمن الخطوات مايلي :-

- تبدأ أولي خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور عبر الانترنت الدخول على الموقع الرسمي الخاص النيابة العامة

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- ثم يقوم المواطن الراغب فى الاستعلام عن مخالفات المرور اختيار  الاستعلام، ثم اختر مخالفات رخص المركبات، أما مخالفات رخص القيادة.

-فى هذه الخطوة يتم ادخال أرقام وحروف الرخصة.

- فى هذه الخطوة يتم إدخال الرقم القومي لصاحب الرخصة ورقم الهاتف المسجل بالمرور

خطوات التظلم على مخالفات المرور

وفيما يخص خطوات التظلم على مخالفات المرور يمكن للمواطن القيام بها من خلال الموقع الإلكتروني أيضا

- يقوم المواطن الراغب فى التظلم على مخالفات المرور الدخول علي موقع النيابة العامة

- ومن  5 اختيارات  يتم اختيار كلمة التظلمات، ومن بعدها عليك الضغط علي كلمة استمرار.

- وفى هذه الخطوة يتم اختيار مخالفات رخص مركبات.

- وتتضمن الخطوات التى تقوم بها من أجل التظلم على مخالفات المرور تسجل بيانات رخصة المركبة.

- بعد تسجيل البيانات المطلوبة، هنا يتم الضغط على تقديم الطلب.

- وبعد إرسال الطلب، سيظهر لك كود عليك الاحتفاظ به من أجل متابعة الطلب

خطوات التظلم على مخالفات رخص القيادة

وتوفر أبضا موقع النيابة العامة عبر الانترنت إمكانية التظلم على مخالفات رخص القيادة

- حيث يلزم فقط القيام بتسجيل الدخول علي موقع النيابة العامة الالكتروني

- وفى هذه الخطوة بعد تسجيل الدخول ستظهر لك صفحة اختر منها التظلمات.

- القيام باختيار مخالفات رخص القيادة.

- وسيتم فى هذه الخطوة طلب إدخال البيانات المطلوبة.

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- وبعد إدخال البيانات يتم الضغط على اختيار إجمالي المخالفات.

- واخيرا سيظهر لك كود عليك الاحتفاظ به للاستعلام عن الطلب.

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