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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة الوادي الجديد: استمرار المرور الدوري على الحقول الإرشادية لمحصول القمح

وكيل الزراعه
وكيل الزراعه

أكد الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة في  الوادي الجديد، استمرار المرور الدورى على الحقول الإرشادية لمحصول القمح فى زمام المزارع والأراضي بالمناطق المختلفة فى مراكز المحافظة، وذلك في إطار الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل الحقلية.

وقال "المرسي"، إنه تم المرور على الحقول الإرشادية بقرية صنعاء بمركز الخارجة، وتم الإطمئنان على المحصول خلال الفترة الحالية وتم تم تنفيذ ندوة حقلية عن التوصيات الفنية المناسبة لتلك المرحلة من ناحيه الري والتسميد ومتابعه أمراض المحصول.

وفى سياق متصل، أعلن وكيل وزارة الزراعة، استمرار تسجيل الحصر الشتوى على التابلت فى ظل تفعيل منظومة كارت الفلاح الذكى وصرف الأسمدة بشكل منتظم للمزارعين خلال الموسم الشتوي الحالي 2022/ 2023.

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