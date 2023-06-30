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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مايا مرسي: 30 يونيو فتحت للمرأة عصرا ذهبيا تحلم فيه دون حواجز

صدى البلد

توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه وفروعه بالمحافظات، ولجانه، وأمانته العامة، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى شعب مصر العظيم بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

     

وقالت مايا مرسي: "سوف يذكر التاريخ دائما بأن ثورة 30 يونيو هي ثورة تصحيح المسار في ملف تمكين المرأة المصرية، حيث فتحت لها عصرًا ذهبيًا أصبحت تحلم فيه المرأة دون حواجز، وتعمل دون كلل، لثقتها التى ليس لها حدود فى رئيس وقائد عظيم يشعِرنا جميعا بالفخر بأننا مصريات.. شكراً الرئيس عبد الفتاح السيسي".
 

وأضافت مايا مرسي: "لقد أكدت ثورة ٣٠ يونيو على مدى عظمة المصريين ووحدتهم فقد وقفوا نساء ورجال، وشباب، يداً بيد للتصدي لكل من يكنون العداء لهذا الوطن الحبيب.

وأردفت رئيسة المجلس أن الأجيال القادمة من الفتيات لن تنسى دور نساء هذا الجيل اللاتي وقفن حائط صد أمام فكر جماعة الإخوان التى تعمدت اقصائها من جميع مظاهر المشاركة في الحياة السياسية والعامة، مشيرة إلى أن إدراك المرأة المصرية لهذا الخطر مبكراً والذي لا يهدد مصيرها فقط ولكن يهدد الوطن أجمع كان سبب في انتفاضتها وخروجها  لتنادي بحقوقها وحقوق أبناء وبنات وطنها.

وتابعت: “هنيئا للمرأة المصرية كل ما تحقق وما سيتحقق في القريب العاجل.. حفظ  الله مصر وشعبها وادامها شامخة عزيزة غالية ".

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