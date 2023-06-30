محتجون يحاولون سرقة البنوك في فرنسا.. فيديو

انتشر فيديو علي مواقع التاصل الإجتماعي لفرنسيون يحطمون واجهات المحلات ويحاولون تكسير أبواب البنوك في محاولات لسرقته.

وعبر الشباب عن إحتجاجتهم اعتراضا علي قتل شاب جزائري الجنسية من قبل شرطي فرنسي.

تشهد العاصمة الفرنسية باريس وعدة مدن أخرى منذ أيام أعمال عنف واحتجاجات اعتراضا علي مقتل شاب جزائري الجنسية يعيش في فرنسا علي يد شرطي، بعد أن أظهرت لقطات فيديو قتل الشاب بطريقة وحشية علي يد الشرطي، ما استدعي السلطات الفرنسية لتقوم بإعتقاله.

وتوفي الشاب نائل، البالغ من العمر 17 عاما أثناء فحص مروري الثلاثاء الماضي في ضاحية نانتير بباريس، عندما لم يمتثل لشرطة المرور.

بعدها قدم شرطي فرنسي الاعتذار لعائلة الفتى، بينما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجلس الوزراء للانعقاد.

من هو الشاب الجزائري نائل؟

نائل شاب جزائري الأصل، يبلغ من العمر 17 عاما، ويعمل في وظيفة توصيل وجبات في أحد مطاعم "البيتزا".

ووفقا لموقع "لا فو دو نورد" الفرنسي، أكد محاميه أنه كان محبوبا في الحي الذي يقطنه مع والدته.

وقالت والدة الطفل في فيديو: "صباح الثلاثاء، أعطاني قبلة، وقال لي إنني أحبك، ثم خرج".