عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جزائري وعامل توصيل طعام.. قصة شاب قتل في فرنسا فأشعل نيران الغضب

صدى البلد

تشهد العاصمة الفرنسية باريس وعدة مدن أخرى منذ أيام أعمال عنف واحتجاجات اعتراضا علي مقتل شاب جزائري الجنسية يعيش في فرنسا علي يد شرطي بعد أن أظهرت لقطات فيديو قتل الشاب بطريقة وحشية علي يد الشرطي ، ما استدعي السلطات الفرنسية لتقوم بإعتقاله.

وتوفي الشاب نائل، البالغ من العمر 17 عاما أثناء فحص مروري الثلاثاء الماضي في ضاحية نانتير بباريس، عندما لم يمتثل لشرطة المرور.

فرنسا .. الشرطي المسئول عن قتل الطفل نائل يعتذر لعائلته

بعدها قدم شرطي فرنسي الاعتذار لعائلة الفتى، بينما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجلس الوزراء للانعقاد.

من هو الشاب الجزائري نائل؟

نائل شاب جزائري الأصل، يبلغ من العمر 17 عاما، ويعمل في وظيفة توصيل وجبات في أحد مطاعم "البيتزا".

ووفقا لموقع "لا فو دو نورد" الفرنسي، أكد محاميه أنه كان محبوبا في الحي الذي يقطنه مع والدته.

وقالت والدة الطفل في فيديو: "صباح الثلاثاء، أعطاني قبلة، وقال لي إنني أحبك، ثم خرج".

وأضافت: "بعد ساعة من خروجه، وصلني خبر أنه قتل على يد الشرطة".

وتأججت الاحتجاجات في باريس و قام المتظاهرون باستخدام الألعاب النارية و إحراق الممتلكات الخاصة 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبلّغ البنك المركزي يحجز على فلوسك| مرتضى منصور يوجّه صدمة لـ كهربا

رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

هودّيهم الأهلي بتوكتوك | رسالة نارية من مرتضى منصور بشأن ثنائي الزمالك

أخبار الرياضة .. قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك .. تعليق ساخر من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام البنك

موقف طارق حامد.. سانتو يُطيح بأحمد حجازي من اتحاد جدة

كلّمت الشرطة وحضروا .. رايحة تعمل شعرها عند الكوافير اكتشفت جريمة بالجيزة

بعد إدانات عربية وعالمية.. تصريح مستفز من رئيس الوزراء السويدي بشأن حرق القرآن

نجم فنربخشة التركي | تفاوض على مهاجم سوبر في الأهلي

ترشيحاتنا

نهب مركز تجاري كبير شمال شرق باريس وسط أعمال الشغب| فيديو

جزائري وعامل توصيل طعام.. قصة شاب قتل في فرنسا فأشعل نيران الغضب

بكري : النائب محمد أبو العينين دفع ضريبة غالية للدفاع عن الوطن

الجوازات السعودية تعلن جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن

ذكرى 30 يونيو.. يوم وقوف شيخ الأزهر مع إرادة الشعب في الثورة المُنقذة

دعاء للميت في آخر ساعة من يوم الجمعة.. أدركه بـ15 كلمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديلة للحوم الحمراء.. أطعمة مهمة للأشخاص النباتين في عيد الأضحى

طريقة عمل صينية كبد وكلاوي.. بأسهل الخطوات

دراسة تكشف التوصل إلى طريقة جديدة لعلاج سرطان البروستاتا.. تفاصيل

خبير مكياج يكشف أحدث صيحة في ألوان طلاء الأظافر خلال عيد الأضحى

فيديو

لبست بدلة بمليون دولار وتعرضت لمحاولة قتل.. أسرار في حياة خالد سليم

حرق المصحف .. جريمة لاستفزاز المسلمين | تطورات صادمة

مضاد حيوي لنزلات البرد يؤدي للموت السريع.. تفاصيل

تراجع جديد يضرب الذهب.. كم يبلغ سعره ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ