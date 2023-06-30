جزائري وعامل توصيل طعام.. قصة شاب قتل في فرنسا فأشعل نيران الغضب

تشهد العاصمة الفرنسية باريس وعدة مدن أخرى منذ أيام أعمال عنف واحتجاجات اعتراضا علي مقتل شاب جزائري الجنسية يعيش في فرنسا علي يد شرطي بعد أن أظهرت لقطات فيديو قتل الشاب بطريقة وحشية علي يد الشرطي ، ما استدعي السلطات الفرنسية لتقوم بإعتقاله.

وتوفي الشاب نائل، البالغ من العمر 17 عاما أثناء فحص مروري الثلاثاء الماضي في ضاحية نانتير بباريس، عندما لم يمتثل لشرطة المرور.

بعدها قدم شرطي فرنسي الاعتذار لعائلة الفتى، بينما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجلس الوزراء للانعقاد.

من هو الشاب الجزائري نائل؟

نائل شاب جزائري الأصل، يبلغ من العمر 17 عاما، ويعمل في وظيفة توصيل وجبات في أحد مطاعم "البيتزا".

ووفقا لموقع "لا فو دو نورد" الفرنسي، أكد محاميه أنه كان محبوبا في الحي الذي يقطنه مع والدته.

وقالت والدة الطفل في فيديو: "صباح الثلاثاء، أعطاني قبلة، وقال لي إنني أحبك، ثم خرج".

وأضافت: "بعد ساعة من خروجه، وصلني خبر أنه قتل على يد الشرطة".

وتأججت الاحتجاجات في باريس و قام المتظاهرون باستخدام الألعاب النارية و إحراق الممتلكات الخاصة