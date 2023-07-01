حسام حفني: الدولة نجحت خلال 10 سنوات في زراعة المحاصيل الاستراتيجية

أكد حسام حفني عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب الريادة وعضو الهيئة العليا لحزب الريادة أن ثورة ٣٠ يونيو تمثل نقطة الانطلاق للجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أشار "حفني"، في تصريحات له، أن الثورة أكدت تلاحم الشعب المصري وتماسك الجبهة الداخلية في مواجهة أي تحديات كما أن هذه الثورة المضيئة في التاريخ المصري وضعت خارطة طريق للنهوض بالدولة الوطنية الحديثة التي ترفض الفاشية الدينية والطائفية وتؤكد مبدأ المواطنة بين أبناء الشعب المصري .

أشاد حفني بدور القوات المسلحة والشرطة المصري في مواجهة الارهاب واقتلاع جذوره من كل شبر في مصر لافتا إلى إطلاق الدولة مشروع التنمية الشاملة بالتزامن مع حربها على الإرهاب وهو ما نجني ثماره في الوقت الحالي.

لفت حفي إلى أن أهم ما يميز تجربة التنمية بعد ٣٠يونيو أنها طالت كل شبر في مصر وهو ما نلمسه في في الجولات التي يقوم بها الرئيس السيسي في المحافظات والقرى من أجل توفير حياة كريمة لكل المواطنين

وشدد على أن خطة الدولة للتنمية الشاملة والمشروعات في كل القطاعات ومشروعات البنية التحتية ساعدت الاقتصادي المصري في مجابهة التحديات والتقليل من تأثير حدة الأزمات العالمية مشيدا في هذا الإطار بمشروعات الدولة في القطاع الزراعي الذي حقق نهضة شاملة خلال السنوات الماضية.

وقال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القطاع الزراعي خلال السنوات الماضية كان له نصيب كبير من مشروعات التنمية التي أطلقتها الدولة، والتي بفضلها استطاعت مصر مجابهة أزمة الغذاء العالمية بعد ما توسعت في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

ونوه بأن من أهم المشروعات التي تبرز جهود الدولة في الملف الزراعي، هو مشروع توشكى الخير ومشروع شرق العوينات، إضافة إلى جهود الدولة في استصلاح غيرها من الأراضي الزراعية، وتحلية المياه وتبطين الترع الأمر الذي انعكس بشكل كبير على تحقيق إنجازات كبيرة في القطاع الزراعي.