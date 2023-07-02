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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. مفاجأة العيد إذا كنت من عشاق هواتف iPhone و Nokia.. أحلى موبايل سامسونج للشراء في العيد

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

مفاجأة العيد إذا كنت من عشاق هواتف iPhone و Nokia

 

أعلنت نوكيا Nokia عن توقيع اتفاق جديد لترخيص البراءات المتبادل مع آبل Apple للمدى الطويل ليحل محل الاتفاقية الحالية الموقعة في مايو 2017 والتي من المقرر أن تنتهي في نهاية عام 2023.

 

كيف تستغل التكنولوجيا الاستغلال الأمثل في العيد

 

في ظل الظروف الحالية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، أصبح الاستفادة من التكنولوجيا أمراً ضرورياً للاستمتاع بأجازة العيد بشكل آمن ومريح في نفس الوقت.
 

آيفون الغلابة..موبايل شاومي مش هتعرف تفرقه عن iPhone 14

 

تسيطر Apple على سوق الهواتف الذكية بتشكيلة هواتفها منذ سنوات. كما أن Apple تتميز فيما يتعلق بشرائحها المتنقلة، كما أبرزنا في استعراض شرائح الهواتف المحمولة لعام 2023. وبينما لا تزال هواتف Android تتقدم في أدائها، فقد بذلت المصنعون جهودًا لجعل هواتفهم تبدو مثل iPhones.

 

أقوى أداء وأفضل كاميرا..أحلى موبايل سامسونج للشراء في العيد
 

أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها الجديد منذ فترة قليلة وهو الـ Samsung Galaxy A54 5G ليكون هاتفها الأعلى في فئة Galaxy A فلقد اهتمت بالتصميم واستخدمت زجاج على ظهر الهاتف كما تم استخدام معالج جديد كلياً بهدف تحسين وتقوية الأداء وهو Exynos 1380 مع كاميرا سيلفي 32 ميجا بكسل مع كاميرا خلفية تصل لدقة 50 ميجا بكسل مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن بقوة 25 واط.

 

انسى ال backup..أحدث ميزة في واتساب هتخليك تسترجع الشات القديم بكل سهولة 

 

يتوفر على تطبيق "واتساب"  الآن ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بنقل سجل المحادثات والملفات بين الأجهزة الجديدة بسهولة، دون الحاجة إلى استخدام النسخ الاحتياطي على السحابة الإلكترونية. ويتم تحقيق ذلك من خلال استخدام رمز الاستجابة السريعة (QR code) الذي يتم إرساله إلى الجهاز القديم والذي يحتوي على سجل المحادثات المحفوظ مسبقاً، ومن ثم يتم نقلها بشكل محلي إلى الهاتف الجديد باستخدام خدمة الواي فاي المباشرة.

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