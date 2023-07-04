قدري الحلو إني قابلته في الحج.. بسمة وهبة لرمضان عبد المعز.. فيديو

قالت بسمة وهبة، أنها أنعم الله عليها بالحج هذا العام شاكرة الله على تسهيله هذه الرحلة لها، معبرة عن سعادتها بسفرها للحج، قائلة: " السنة دي كأنها أول سنة بحج في حياتي"، و أنها كانت برفقة صحبة كريمة هناك من بعض النساء السعوديات من أهل المدينة الطيبات.

وأشارت بسمة وهبة، خلال تقديمها لبرنامجها " 90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، إلى أنها تعتبر هذه الصحبة رزق، مضيفة أن يوم عرفات كان من أجمل أيام حياتها و خاصة بعد تعرفها على الشيخ "رمضان عبد المعز" و لقائها به للمرة الأولى، موضحة انبهارها بطريقة نصائحه و إرشاداته.

وأضافت، أنه قام بالدعاء معهم و كان يقوم بأفضل الأدعية من القلب و التي أثرت بهم لدرجة البكاء، و أنه يتمتع بملكه في السيطرة على الحجاج بالمحبة و التوجيه، و أن جميع الحجاج كانوا ملتزمين بنصائحه و توجيهاته، موضحة: "قالنا أن عرفات هو يوم الحج و ممكن مايتكررش تاني".

تعليقها على مقابلتها معه

و عقبت، "بعتبر أنه من قدري الحلو أني قابلته في هذا الحج".