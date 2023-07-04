بعد استغلاله صوته.. أول رد فعل من أسرة عبد الحليم حافظ تجاه مهرجان «مسا مني ليكوا»| فيديو

قال محمد شبانة، ابن شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، إنه تواصل مع المستشار القانوني الخاص به؛ من أجل اتخاذ كل الإجراءات القانونية الخاصة باستغلال اسم وصورة الفنان عبد الحليم حافظ في أحد المهرجانات الشعبية، تحت اسم "مسا مني ليكوا"، موضحا أنه لم يتم أخذ إذن أي أحد من أسرة العندليب قبل طرح هذا المهرجان الشعبي.

وأضاف "شبانة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، في برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "etc"، أن العمل المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، هدفه استغلال صورة واسم عبد الحليم حافظ، وهو عمل يسيء لاسم وقيمة عبد الحليم حافظ، وهدفه "التريند"، مؤكدا أنه لا يرغب في ترك الأمر ليكون بداية للكثير من الأمور من هذا القبيل، هو في غنى عنها.

وأكد أنه غير مسموح على الإطلاق استغلال صوت عبد الحليم حافظ بالذكاء الاصطناعي أو التلاعب بصوته بشكل عام؛ لأن الأمر يسيء للعندليب المصري، مشددا على أنه لا يقبل الأمر شكلا وموضوعا، بقوله: "مش أي تكنولوجيا نستخدمها وخلاص، لازم نشوف هي هتبقى مفيدة لينا ولا لأ".