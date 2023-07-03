ابن شقيق عبدالحليم حافظ: استخدام صوت العندليب في أغاني المهرجانات استغلال

استنكر محمد شبانة، ابن شقيق الفنان عبدالحليم حافظ، استنساخ صوت العندليب بالذكاء الاصطناعي ووضعه على أغنية مهرجانات، مؤكدًا أنه عمل مسيء ومرفوض تمامًا.

وقال شبانة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الاثنين، إنه تواصل مع المستشار القانوني بمجرد إرسال أحد الصحفيين له، مقطع الفيديو الخاص بالأغنية.

وصرح بأن الأمور ستأخذ مجراها قانونيًا اعتبارًا من غد أو بعد غد، مؤكدًا أن الأمر بمثابة استغلال لصوت «العندليب» بحثًا وراء التريند على مواقع التواصل.

ولفت إلى أن الجمهور لن يعلم باستنساخ صوت عمه لو أزيلت صورته واسمه من على المقطع، معقبًا: «هذه أمور مسيئة ولا نريد أن نفتح الباب أمام أمور نحن وجمهور عبدالحليم في غنى عنها، اللعب في صوت العندليب مرفوض تمامًا».

ودعا إلى الاستفادة من مميزات التكنولوجيا الجديدة والابتعاد عن أضرارها، مشددًا على أهمية احترام القانون الصادر بشأن عدم جواز استخدام صوت المطربين إلا بتصريح منهم أو ورثتهم، وتطبيقه تحقيقًا للردع.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عبر موقع «تيك توك»، أغنية «مسا مني ليكو- سلام يا دنيا» لمطرب المهرجانات عصام صاصا، بصوت العندليب الراحل عبدالحليم حافظ بتقنية الذكاء الاصطناعي، مما أثار جدلا واسعاَ خلال الأيام الماضية.