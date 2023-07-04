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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة وشيكة.. تحذير أوكراني عاجل لـ زيلينسكي بسبب قرار “مجنون” بشأن الحرب

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مستعد لتدمير جيشه بالكامل من أجل تحقيق الهدف المستحيل المتمثل في الاستيلاء على شبه جزيرة القرم، لأنه يعتقد أن الصراع مع روسيا لن ينتهي بدونه.

وقال سوسكين، في قناته على “يوتيوب”: "حدث شيء ما لزيلينسكي. لا سمح الله، إذا سقطت أزهار القرنفل في مكان ما. سيكون الأمر خطيرا جدا بالنسبة لنا".

وأضاف أن “وضع زيلينسكي صعب للغاية: قواته تحرز تقدما ضئيلا جدا في الهجوم، وعدد أقل من الأوكرانيين يريدون الانضمام إلى جيشه، وقد خدعه "الحلفاء" الغربيون بعضوية الناتو ويرسلون الآن أسلحة أقل”.

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وتابع: “تصريحه في مقابلة مع سي إن إن بأن الصراع لن ينتهي حتى تستولي أوكرانيا على شبه جزيرة القرم يظهر جنونه واستعداده لإرسال الجيش الأوكراني بأكمله إلى التدمير الكامل”.

وأضاف "زيلينسكي، استيقظ، ما هو النصر؟… الرئيس الأوكراني لم يعد يفهم ما يقوله".

شبه جزيرة القرم زيلينسكي روسيا أوكرانيا

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