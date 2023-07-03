بسبب تدهور صحة رئيس أسبق.. زيلينسكي يأمر بطرد سفير جورجيا لدى أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إنه أمر بطرد سفير جورجيا لدي أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، عبر “تليجرام”: "طلبت من وزارة الخارجية أن تستدعي السفير الجورجي وأن تبلغه احتجاجنا الشديد، وأن تطلب منه مغادرة أوكرانيا في غضون 48 ساعة لإجراء محادثات مع عاصمته".

جاء قرار الرئيس الأوكراني، احتجاجا على تدهور صحة الرئيس الجورجي الأسبق، ميخائيل ساكاشفيلي، الذي يحمل الجنسية الأوكرانية أيضاً، والذي ظهر في تبيليسي هزيلاً للغاية

وجدد الرئيس الأوكراني، مطالبة جورجيا بأن تسلم الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي، إلى كييف.