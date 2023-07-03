عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب تدهور صحة رئيس أسبق.. زيلينسكي يأمر بطرد سفير جورجيا لدى أوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إنه أمر بطرد سفير جورجيا لدي أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، عبر “تليجرام”: "طلبت من وزارة الخارجية أن تستدعي السفير الجورجي وأن تبلغه احتجاجنا الشديد، وأن تطلب منه مغادرة أوكرانيا في غضون 48 ساعة لإجراء محادثات مع عاصمته".

جاء قرار الرئيس الأوكراني، احتجاجا على تدهور صحة الرئيس الجورجي الأسبق، ميخائيل ساكاشفيلي، الذي يحمل الجنسية الأوكرانية أيضاً، والذي ظهر في تبيليسي هزيلاً للغاية

لماذا تعد كييف مهمة لكل العالم.. مكالمة كاشفة بين رئيسي أوكرانيا وألمانيا

ورطة كبيرة.. زيلينسكي يكشف عن خطر حقيقي يواجه أوكرانيا

وجدد الرئيس الأوكراني، مطالبة جورجيا بأن تسلم الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي، إلى كييف.

زيلينسكي جورجيا أوكرانيا ساكاشفيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل لقاء الإسماعيلي.. بشرى سارة لجماهير الأهلي

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

مفاجأة.. الزمالك يدرس الانسحاب من لقاء الأهلي بالدوري

قرارات هامة.. أول تعليق من رئيسة وزراء فرنسا بعد تراجع أعمال الشغب

الفتاة التي ظهرت تمسك يد عمرو دياب.. من هى؟ .. صورة

استغلاها..فضيحة تهز السيدة زينب مدرب لياقة بدنية وصديقه يعترفان بتصوير العشيقة عارية

أحمد موسى يزف بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تصحيح امتحان الكيمياء

شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة في الأهلي

موضوعات متعلقة

تونس تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين

رد حاسم من أردوغان بشأن واقعة حرق القرآن الكريم في السويد

كارثة في فرنسا.. خسائر أولية تتجاوز المليار يورو وأضرار جسيمة تضرب السياحة

روسيا والصين تبحثان التعاون المشترك في الأمم المتحدة ومجلس الأمن

السعودية.. الأمم المتحدة تشيد بنجاح موسم الحج

بسبب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي .. إجلاء المئات من سكان جنين لأماكن آمنة

اعتراف لأول مرة.. جنرال أمريكي يكشف مفاجأة بشأن “تكتيكات بوتين”

بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن العدوان الإسرائيلي على جنين

ترشيحاتنا

نداءات عبر مكبرات الصوت في مساجد جنين لإيواء أهالي المخيم.. فيديو

طلب عاجل من الرئيس الفلسطيني للمجتمع الدولي بشأن العدوان الإسرائيلي على جنين

تطور عاجل بشأن عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين.. فيديو

من الكواليس.. أول صفقات الأهلي هذا الموسم: "نجم سوبر"|فيديو

هل تحدث زيادة في أسعار الكهرباء الفترة المقبلة ؟ موازنة النواب تحسم الجدل.. فيديو

هروب القوات الأوكرانية.. إعلان عاجل من رئيس الشيشان بشأن الحرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرار خناقة المايوهات بالساحل| ما السبب وكيف انتهت ؟

بالأحمر النارى.. ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها

بفستان جريء.. ميرنا جميل تثير الجدل بإنوثتها

أعشاب حارقة للدهون الثلاثية

فيديو

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

تحذير من موجة حارة| ارتفاع الحرارة والرطوبة.. والعظمى تتجاوز 40 درجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ