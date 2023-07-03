لماذا تعد كييف مهمة لكل العالم.. مكالمة كاشفة بين رئيسي أوكرانيا وألمانيا



أجرى المستشار الألماني أولاف شولتز مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين لمناقشة "الوضع السياسي والعسكري والإنساني في أوكرانيا"، وفقًا لمتحدث باسم الحكومة الألمانية، وفق ما ذكرت صحف دولية.

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت في بيان صحفي :"إن شولتز وزيلينسكي دعيا إلى تمديد اتفاقية الحبوب الأوكرانية تحت رعاية الأمم المتحدة، والتي من المقرر أن تنتهي في 17 يوليو".

ذكر زيلينسكي إنه أجرى "مكالمة هاتفية طويلة ومثمرة" مع شولتز.

بالإضافة إلى مناقشة صفقة الحبوب، فقد تحدثا أيضًا عن الوضع في ساحة المعركة.

وقال زيلينسكي في المنشور: "إنني ممتن للإشارات المهمة لدعم أوكرانيا في مؤتمر لندن للتعافي واجتماع المجلس الأوروبي" وللمساعدة الدفاعية الإضافية.

تم توقيع اتفاقية الحبوب مبدئيًا في عام 2022 ، مما سمح بتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود.

في 17 مايو ، كان آخر موعد لانتهاء الصفقة ، وحينها أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الصفقة ستمدد لمدة شهرين آخرين.

اما أهمية ذلك، فتعد أوكرانيا هي مورد رئيسي للحبوب لبرنامج الغذاء العالمي (WFP).

وفقًا للمفوضية الأوروبية ، تمثل أوكرانيا 10٪ من سوق القمح العالمي ، و 15٪ من سوق الذرة ، و 13٪ من سوق الشعير. كما أنها لاعب عالمي رئيسي في سوق زيت عباد الشمس.

حذرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة ، من أنه يمكن دفع ما يصل إلى 47 مليون شخص إلى حالة من "انعدام الأمن الغذائي الحاد" بسبب الحرب.