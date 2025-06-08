توتر متصاعد قبالة سواحل غزة .. إسرائيل تستعد لاعتراض السفينة مادلين

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين أن السفينة "مادلين"، المشاركة في أسطول الحرية والمتجهة نحو قطاع غزة، يُتوقع أن تصل إلى السواحل مساء الاثنين أو صباح الثلاثاء، في خطوة قد تؤدي إلى تصعيد محتمل في المنطقة.

ووفقًا للقناة، فإن طاقم السفينة قد يبطئ من وتيرته بهدف الوصول إلى المياه القريبة من غزة صباح الثلاثاء، في محاولة لتفادي التصادم المباشر مع البحرية الإسرائيلية خلال الليل.

وفي هذا السياق، أفادت القناة أن وحدة كوماندوز بحرية إسرائيلية خاصة تستعد لاعتراض السفينة، وسط تحذيرات من أن أي محاولة لاعتراضها بعنف قد تفتح "جبهة جديدة" ضد إسرائيل، على غرار ما حدث في حادثة سفينة "مرمرة" التركية عام 2010، والتي أدت إلى أزمة دبلوماسية كبرى.

من جهته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه أصدر أوامر مباشرة للجيش بعدم السماح بوصول السفينة إلى غزة. وأضاف في تصريحاته: "أقول للناشطين المعادين للسامية بوضوح: من الأفضل أن تعودوا، لأنكم لن تصلوا إلى غزة."

وفي ذات السياق، شدد كاتس على أن "إسرائيل لن تسمح لأحد بكسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، والذي يهدف إلى منع تزويد حركة حماس بالسلاح"، بحسب مزاعمه.