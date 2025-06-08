وزير دفاع الاحتلال يتعهد بمنع سفينة المساعدات من الوصول لـ غزة

تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بمنع سفينة مساعدات تحمل جريتا ثونبرج ونشطاء آخرين من الوصول إلى قطاع غزة.



وصرح وزير الدفاع إسرائيل كاتس اليوم الأحد بأن إسرائيل لن تسمح لأحد بكسر حصارها البحري للقطاع الفلسطيني، والذي قال إنه يهدف إلى منع حماس من استيراد الأسلحة، وفق مزاعمه.



في هذه الأثناء أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإجلاء جندي إسرائيلي بعد إصابته في قطاع غزة صباح اليوم.

كما قالت كتائب القسام:" استهدفنا جرافة عسكرية من نوع D9 بقذيفة الياسين 105 أمس السبت قرب موقع اليرموك بحي المنارة جنوب مدينة خانيونس جنوب القطاع".

كما أفادت الأنباء بأنه "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدو القسام الإجهاز على جنديين صهيونيين من المسافة صفر في شارع النزاز شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة بتاريخ".

