ارتفاع شهداء غزة إلى 54,880 والإصابات تتجاوز 126 ألفًا منذ العدوان

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، بارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 54,880 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، مشيرةً إلى أن الغالبية من الضحايا هم من الأطفال والنساء.

وأضافت وزارة الصحة أن عدد المصابين ارتفع إلى 126,227، في ظل استمرار استهداف المناطق المدنية، في حين لا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني غير قادرة على الوصول إلى العديد من الضحايا العالقين تحت الأنقاض أو في الطرقات.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط، استشهد 108 مواطنين وأُصيب 393 آخرون، بحسب الإحصاءات الرسمية.

كما أوضحت المصادر أن حصيلة الشهداء منذ خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس الماضي بلغت 4,603 شهداء، فيما تجاوز عدد الإصابات في الفترة ذاتها 14,186 إصابة.

وفي سياق متصل، ارتفع عدد الشهداء من الفلسطينيين الذين تعرضوا للاستهداف خلال محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية في مناطق التوزيع إلى 115 شهيدًا، وأكثر من 1,110 مصابين.