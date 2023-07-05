الأول مكرّر بالدبلوم التجاري: كنت مجتهدًا وأتمني الالتحاق بكليات التربية أو التجارة

أعرب الطالب محمد رزق سليمان حمد الأول مكرر على دبلوم المدارس التجارية الفنية نظام ثلاث سنوات، عن فرحته بهذا التفوق وأنه من كرم الله وتقديرًا لمجهوده ومجهود كل من وقف بجانبه طوال فترة الدراسة.

وكشف الأول مكرر بالدبلومات التجارية نظام ثلاث سنوات لـ صدى البلد أنه رفض الالتحاق بالتعليم الثانوى العام، وفضل الالتحاق بالدبلوم التجارى، ليتمكن من الالتحاق بكلية تربية أو تجارة، أو بالمعهد الفنى الصحى.

وتابع محمد رزق أنه كان ينظم دروسه من بداية العام الدراسى، وتلقى دروساً فى بعض المواد منها المحاسبة، واللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضة المالية ، وأكد أن الفضل فى تفوقه لله، ثم لأسرته التى هيأت له البيئة المناسبة لتفوقه، فوجد منهم التشجيع والدعم.

نتيجة الدبلومات الفنية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بموقع وزارة التربية والتعليم.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يمكن الدخول عليه الآن من خلال الضغط على:

https://nategafany.emis.gov.eg/