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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الــ21 لإزالة التعديات

صدى البلد

أعلن  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، انطلاق المرحلة الثالثة من حملات الموجة الــ 21 لإزالة التعديات اليوم والتي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة ،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة وحق الشعب ،من خلال إزالة كافة صور التعديات ،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح المحافظ أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الحالية لإزالة التعديات، والتي سوف تجرى خلال الفترة من 8 إلى  28 يوليو الجاري ، مشيرا إلى أنه قد تم التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

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وأكد المحافظ الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية،ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة ، وتحديدًا أيام العطلات والإجازات الرسمية ،مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات مع إزالة أي معوقات تواجه حملات إزالة المخالفات وأعمال التنفيذ      

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية"21" من حملات الإزالة ،قد بدأت  بالمرحلة الأولى في الفترة من  29 أبريل الماضي إلى 19مايو 2023 ،وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد "مباني وزراعات"، واستكملت بالمرحلة الثانية  في الفترة من 27 مايو 2023 وحتى 16 يونيو الماضي ، وتم خلالها إزالة 375 حالة تعد، وتختتم بالمرحلة الثالثة بداية من اليوم وحتى نهاية الشهر الجاري.

استرداد اراضى استراد أراضى الدولة إزالة التعدى استرداد أراضي الدولة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الموجة الـ 21 لإزالة التعديات بمراكز المحافظة بالمرحلة الثانية انطلاق المرحلة الثالثة مركز بنى مزار محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نهاية الشهر الجاري نهاية الشهر

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