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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم تطور الأداء.. الأهلي يوجه صدمة قوية لـ كولر

صدى البلد

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي قد يصرف النظر عن التعاقد مع لاعب وسط فريق فيوتشر، محمد رضا بوبو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب أون، المذاع على قناة أون تايم سبورتس: الأهلي يبدو وأنه أخذ خطوة إلى الخلف بخصوص صفقة محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر، خاصة في ظل تأخر النادي الأحمر في ضم اللاعب، واقتراب انتقال إمام عاشور إلى الفريق الأحمر خلال ساعات. 

وأضاف: السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي متمسك بضم محمد رضا بوبو، لكن إدارة الأهلي وضعت سقف مالي محدد للتعاقد مع محمد رضا بوبو، وفي حالة رفض العرض المالي المقدم من الأهلي من جانب نادي فيوتشر لضم بوبو، فالأهلي سيرفض وبشكل قاطع ضم اللاعب. 

وتابع: محمد مغربي مدافع النادي الأهلي المعار لصفوف سموحة هذا الموسم، هو الأقرب للعودة من جديد إلى النادي الأحمر هذا الصيف، خاصة بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه مع الفريق السكندري. 

احمد شوبير الأهلى الإعلامي أحمد شوبير السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي

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