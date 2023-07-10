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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النار خدت السيد وعائلته.. القصة الكاملة لـ حريق شقة فيصل

حريق شقة فيصل
حريق شقة فيصل

تفاصيل مروعة ومأساوية في حريق شقة فيصل، والتي أندلعت بها النيران في ساعات الصباح الأولى اليوم الإثنين، وراح نتيجتها أب وأم ضحايا وبرفقتهما أطفالهم فرح وياسين فيما أصيب أبنائهم الأخرين جراء الحريق.

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القصة الكاملة لحريق شقة الجيزة

قصة مصرع أسرة السيد إسماعيل، الرجل الأربعيني في حريق شقة فيصل، ضمت تفاصيل مأساوية، حيث استعد الرجل الأربعيني وأسرته للسفر إلى المصيف، لقضاء الأجازة إلا أنهم وقبل مغادرة الشقة كانت المفاجأة، حيث إشتعلت النيران فجأة داخل الشقة والتهمت الصالة بأكملها وسرعان ما سقط الرجل الأربعيني وزوجته وأطفاله الصغار ضحايا جراء الحريق.

صرخات عائلة السيد إسماعيل دوت في شارع أبو النجا بمنطقة فيصل في الجيزة، في ساعات الصباح الأولى داخل أحد العقارات، وهرع الجميع إلى العقار حيث شاهدوا تصاعد الأدخنة من شقة الأستاذ السيد في الطابق الثالث، وحاولوا الدخول لإنقاذ الأسرة إلا أنهم لم ينجحوا سوى في إنقاذ محمد وكارما أبناء الرجل الأربعيني.

سرعان ما أبلغت الأهالي أجهزة مديرية أمن الجيزة، عن نشوب حريق هائل داخل شقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة فيصل، وعلى الفور إنتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ وتبين نشوب حريق داخل شقة سكنية في الطابق الثالث، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على الحريق.

مصرع زوجين وطفليهما في حريق شقتهما

وكشفت المعاينة الأولية في الحريق، التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي في جهاز التكييف مما نتج عنه تفحم محتويات الصالة في الشقة، ووصول الحريق إلى الغرفة والسيطرة عليه من قبل قوات الإطفاء في الجيزة.

وأسفر الحادث عن مصرع السيد إسماعيل 46 سنة، وزوجته إيمان خلف 39 سنة، وابنائهم فرح 7 سنوات وياسين 4 سنوات، متأثرين بإصابتهم بإختناق جراء الأدخنة المتصاعدة من الحريق، كما أصيب جراء الحادث أبنائهم محمد 19 سنة، وكارما 4 سنوات.

وتم نقل جثامين الضحايا الأربعة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وجرى إستكمال الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة في الجيزة.

4 ضحايا ومصابان.. العائلة توفت في حريق شقة

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة في الجيزة، تضمن ورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق داخل شقة سكنية بعقار في شارع أبو جمال بمنطقة فيصل، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة انتقال سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.

بالانتقال والفحص، تبين من معاينة الأجهزة الأمنية في الجيزة التي تمت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اشتعال النيران في شقة سكنية كائنة في شارع أبو جمال بمنطقة فيصل، في الطابق الثالث داخل عقار سكني مكون من 10 طوابق.

وتمكنت الأجهزة بالإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة من السيطرة على الحريق، وإخماده ومنع إمتداده، وبالفحص تبين العثور على جثتين لشخص وزوجته وأطفالهما الاثنين وتم نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، كما تبين إصابة 2 من ابناء المتوفين جراء الحريق.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية، أن سبب اندلاع الحريق هو ماس كهربائي في الشقة محل البلاغ، نتج عنه تفحم محتويات الصالة ومصرع زوجين وطفلين جراء الحريق، وإصابة 2 آخرين من أبنائهما.

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