عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تجربة تستحق جائزة نوبل.. طلعت عبد القوي يكشف مصادر تمويل التحالف الوطني.. ويؤكد: الرئيس السيسي قدم دعما كبيرا

طلعت عبد القوي
طلعت عبد القوي

حل طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، للحديث عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

txt

طلعت عبد القوي يكشف أهم أهداف قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي.. فيديو

txt

طلعت عبد القوي: التحالف الوطني ساهم فى ضم 600 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

 

طلعت عبدالقوي: النائب محمد أبو العينين لعب دورا كبيرا في التحالف الوطني
قال طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب لعب دورا كبيرا في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

 

طلعت عبد القوي: الرئيس السيسي قدم دعما كبيرا لمنظمات المجتمع المدني.. فيديو
أكد طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن الرئيس السيسي قدم دعم كبير لمنظمات المجتمع المدني.


طلعت عبد القوي: التحالف الوطني ساهم فى ضم 600 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة
قال طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ساهم فى ضم 600 ألف أسرة دعم لبرنامج تكافل وكرامة بتكلفة 2.2 مليار جنيه كدعم لبرنامج تكافل وكرامة.


عضو التحالف الوطنى: "الأهلى التنموي" أنفق 14 مليار جنيه لخدمة 35 مليون مواطن
قال طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الرئيس السيسي أعلن عام 2022 عاما للمجتمع المدني.

وأشار طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،: " التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انفق 14 مليار جنيه لخدمة 35 مليون مواطن مصري".


طلعت عبدالقوي: من حق أي مواطن أن يترشح للانتخابات الرئاسية طالما طابق الشروط
أكد طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، أن الحوار الوطني ليس فيه تصويتا على مشوع قانون أو قضية بعينها، لافتا إلى أنه حال اختلاف الأعضاء في قضية يتم رفعها كما هي لرئيس الجمهورية.


طلعت عبد القوي يكشف أهم أهداف قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي.. فيديو
أكد طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي سيكون منظما ومظلة قانونية لعمل التحالف، لافتا إلى أن التحالف يضم 251 ألف متطوع يعملون بكل محافظات الجمهورية، والقانون يتيح العمل خارج الوطن.


طلعت عبدالقوي: تجربة تحالف العمل الأهلي التنموي غير مسبوقة وتستحق جائزة نوبل
أكد طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن تجربة تحالف العمل الأهلي التنموي غير مسبوقة وفريدة تستحق جائزة نوبل.


التحالف الوطني: نستهدف إنفاق 20 مليار جنيه لـ45 مليون مواطن في 2024.. فيديو
أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يساهم بأكثر من 30% من الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.


طلعت عبد القوي يكشف مصادر تمويل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.. فيديو
قال طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لا يتم إلا بموافقة الرئيس السيسي.

 

 

طلعت عبد القوى أحمد موسى أبو العينين وكيل مجلس النواب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف الوطني للعمل الأهلي الرئيس السيسي النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب النائب محمد أبو العينين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من خالد الغندور بعد فوز الأهلي بالدوري

مفاجأة ليست سعيدة.. أحمد موسى يصدم المواطنين على الهواء.. فيديو

عاجل .. بفضل سيراميكا كليوباترا .. الأهلى بطلا للدوري المصري للمرة الـ 43 فى تاريخه

تصرف مفاجئ من إمام عاشور قبل أعلان انتقاله للأهلي

مفاجأة.. نجم الزمالك يعلن عن ممول صفقة انضمام إمام عاشور للأهلي

سيناريو كهربا.. اتحاد الكرة يكشف عن حلول إيقاف فيفا قيد الزمالك

صدمة لعشاق الأهلي.. الفيفا يقرر إيقاف ديانج 6 شهور بسبب مستحقات وكيله

لا تعايرني ولا أعايرك.. تعليق مثير من محامي كهربا على إيقاف القيد بالزمالك

ترشيحاتنا

فقد شعره ووزنه.. ظهور صادم لـ إيمان البحر درويش على فراش المرض

بعد هدف حسم الدوري.. صلاح محسن أول العائدين للأهلي بفرمان كولر

لا مكان لأصحاب المصالح.. قرارات نارية فى الإسماعيلي بعد ضمان البقاء بالدوري

بمساعدة رونالدو.. صفقة برتغالية جديدة على أعتاب النصر السعودي

بعد عزل مرتضى منصور.. موعد انتخابات الزمالك لاختيار رئيس للنادي ونائبه

دعاء آخر الليل للرزق .. أدركه بـ 10 كلمات مستجابة قبل الفجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول أجنحة الدجاج وشاهد ماذا يحدث لجسمك؟

طريقة عمل البان كيك بأكثر من وصفة

هل ينهار الزمالك امام الاهلي؟.. وقف القيد سيؤثر على الفريق ..ايه الحكاية

طرق طبيعية لفتح انسداد الأنف

فيديو

بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

قولى متى.. سعد لمجرد يكشف عن برومو أغنيته مع نجمة هندية شهيرة

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

أمن قومي.. تحذير مصري من الذكاء الاصطناعي ومخاطر يسببها استخدامه الخاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ