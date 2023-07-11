تجربة تستحق جائزة نوبل.. طلعت عبد القوي يكشف مصادر تمويل التحالف الوطني.. ويؤكد: الرئيس السيسي قدم دعما كبيرا

حل طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، للحديث عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

طلعت عبدالقوي: النائب محمد أبو العينين لعب دورا كبيرا في التحالف الوطني

قال طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب لعب دورا كبيرا في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

طلعت عبد القوي: الرئيس السيسي قدم دعما كبيرا لمنظمات المجتمع المدني.. فيديو

أكد طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن الرئيس السيسي قدم دعم كبير لمنظمات المجتمع المدني.



طلعت عبد القوي: التحالف الوطني ساهم فى ضم 600 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة

قال طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ساهم فى ضم 600 ألف أسرة دعم لبرنامج تكافل وكرامة بتكلفة 2.2 مليار جنيه كدعم لبرنامج تكافل وكرامة.



عضو التحالف الوطنى: "الأهلى التنموي" أنفق 14 مليار جنيه لخدمة 35 مليون مواطن

قال طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الرئيس السيسي أعلن عام 2022 عاما للمجتمع المدني.

وأشار طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،: " التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انفق 14 مليار جنيه لخدمة 35 مليون مواطن مصري".



طلعت عبدالقوي: من حق أي مواطن أن يترشح للانتخابات الرئاسية طالما طابق الشروط

أكد طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، أن الحوار الوطني ليس فيه تصويتا على مشوع قانون أو قضية بعينها، لافتا إلى أنه حال اختلاف الأعضاء في قضية يتم رفعها كما هي لرئيس الجمهورية.



طلعت عبد القوي يكشف أهم أهداف قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي.. فيديو

أكد طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي سيكون منظما ومظلة قانونية لعمل التحالف، لافتا إلى أن التحالف يضم 251 ألف متطوع يعملون بكل محافظات الجمهورية، والقانون يتيح العمل خارج الوطن.



طلعت عبدالقوي: تجربة تحالف العمل الأهلي التنموي غير مسبوقة وتستحق جائزة نوبل

أكد طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن تجربة تحالف العمل الأهلي التنموي غير مسبوقة وفريدة تستحق جائزة نوبل.



التحالف الوطني: نستهدف إنفاق 20 مليار جنيه لـ45 مليون مواطن في 2024.. فيديو

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يساهم بأكثر من 30% من الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



طلعت عبد القوي يكشف مصادر تمويل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.. فيديو

قال طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لا يتم إلا بموافقة الرئيس السيسي.