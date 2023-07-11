اقتصاد السعودية.. توثيق 6.5 ملايين عقد إيجار في النصف الأول من 2023

أعلنت الهيئة العامة للعقار السعودية، عن توثيق ما يزيد عن 6.5 ملايين عقد إيجار عبر منصة "إيجار" تنوعت ما بين سكني وتجاري، حيث بلغت الزيادة في العقود خلال النصف الأول لعام 2023م، أكثر من 1.3 مليون عقد إيجاري والتي شكّلت 20% من إجمالي العقود الموثّقة في"إيجار".

وبحسب وكالة أنباء السعودية “واس”، أكدت الهيئة أنّ العقود الإيجارية السكنية التي تم توثيقها خلال النصف الأول من 2023م فاقت المليون عقدا بزيادة شكّلت نسبتها أكثر من 31%، حيث كانت العقود الإيجارية السكنية خلال الفترة نفسها من عام 2022م ما يقارب 750 ألفاً.

وبلغت نسبة الزيادة في العقود الإيجارية التجارية 8% خلال النصف الأول من 2023م وذلك بتوثيق 252 ألفاً، بينما كانت العقود التجارية الموثّقة في النصف الأول لعام 2022م، حوالي 232 ألف عقد تجاري.

الهيئة أعلنت مسبقاً عن إطلاق خدمة "حفظ مبلغ الضمان" عن طريق "إيجار" وهي خدمة يتم من خلالها حفظ مبلغ الضمان (التأمين) لدى "إيجار" لتعويض مالك العقار عن أي أضرار قد تلحق بالعقار خلال انتفاع المستأجر بالوحدة الإيجارية.

وبيّنت الهيئة أنها تعمل على جميع متطلبات قطاع الإيجار بشقيه السكني والتجاري ومواكبة متغيراته، وتسجيل جميع عقود الإيجار بنوعيها الموحّدة وغير الموحّدة، بما يحفظ حقوق الأطراف ويحسّن كفاءة التعاملات في قطاع الإيجار العقاري في المملكة، ويزيد الثقة في التعاملات المالية والتعاقدية.