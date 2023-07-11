تنفيذ 36 حالة إزالة تعديات واسترداد 2004 أفدنة بالوادي الجديد

في إطار جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ٢١ من الإزالات، حفاظًا على حق الدولة والأجيال القادمة.

وقامت الوحدات المحليه بالوادي الجديد بتنفيذ ٣٦ حالة إزالة تعديات على أراضي زراعية واسترداد ٢٠٠٤ فدان، و ٣ حالات مخالفات مباني بمساحة ٥٠٠ م٢ تم رصدها من خلال وحدات المتغيرات المكانية بنطاق مراكز المحافظة.

وتهيب المحافظة بالسادة المواطنين سرعة تقنين أوضاعهم وتجنب التعدي على أراضي وأملاك الدولة أو البناء المخالف.

كما تؤكد أن وحدات المتغيرات المكانية بالمراكز تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.