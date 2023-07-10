عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادى الجديد: غلق محور تنيدة منفلوط لحين استكمال المرافق الخدمية على الطريق

طريق تنيده منفلوط
طريق تنيده منفلوط

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد عن إغلاق طريق تنيدة / منفلوط (تحت الإنشاء) وحظر سير المركبات عليه، وذلك لحين إنتهاء أعمال الإنشاءات واستكمال توفير المرافق والخدمات الحيوية (شبكات المحمول - نقاط الإسعاف - الخدمات الأمنية)، وذلك حفاظًا على أرواح وسلامة مستخدمي الطريق مؤكداً على استخدام الطرق الرئيسية و المتوفر بها المرافق لحين استلام وتشغيل الطرق الجديدة.
وكان جهاز تعمير الوادي الجديد، أعلن عن إنتهاء أعمال رصف محور تنيدة منفلوط الذي يربط قلب محافظة الوادي الجديد من مدينة الداخلة وشرق العوينات، وحتى أسيوط بطول 280 كيلو مترا، كما يختصر ما لا يقل عن 200 كيلو متر في زمن هذه الرحلة والذي يبلغ إجمالى طوله 300 كيلو متر طولى وبعرض 11 مترا، و يربط مركزى بلاط والداخلة بمحافظة أسيوط ، ضمن خطة الدولة لتنفيذ المشروعات القومية للطرق.

محافظ الوادي الجديد: تمويل 60 مشروعا بتكلفة 7.6 مليون جنيه خلال يونيو



وقال اللواء هشام محمد عبد السلام، رئيس جهاز تعمير الوادى الجديد، إنه جرى الانتهاء من تنفيذ أعمال الرصف فى أخطر مناطق الطريق عند نقطة جبال النقب فى موازاة تنيدة التابعة لمركز بلاط، والتى ترتفع مسافة كبيرة عن سطح الأرض، حيث تم عمل خطوط هندسية للطريق بما يحول دون حدوث تعرجات وعرة شأن طريق النقب على طريق الخارجة أسيوط، كما تم مراعاة الأبعاد القياسية لمخرات السيول والتى تخترق الطريق قبل الصعود لهضبة النقب حيث يجرى تجهيز المواقع الخاصة بمخرات السيول بالتنسيق مع وزارة الرى .

استكمال المرافق إغلاق طريق الانتهاء من تنفيذ الإنشاءات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المشروعات القومية للطرق المشروعات القومية جهاز تعمير الوادي شبكات المحمول محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة ليست سعيدة.. أحمد موسى يصدم المواطنين على الهواء.. فيديو

تصرف مفاجئ من إمام عاشور قبل أعلان انتقاله للأهلي

3.8 مليار دولار.. استثمارات أجنبية ضخمة في مصر لشركات متعددة

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

موجات حر وفيضانات عارمة.. ظاهرة أل نينيو تهدد هذه الدول|فما الحكاية

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

علي الحجار يفتح النار على مدحت صالح: "واخد مشروعي وكلماتي كوبي بيست"

ترشيحاتنا

صحيفة بوليتيكو: بايدن يلتقي أردوغان وزيلينسكي على هامش قمة حلف الناتو

الخارجية الأمريكية: واشنطن ستقدم حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا

نهاية الأخضر.. بريكس توجه ضربة مدمرة لـ الدولار بعملة جديدة مدعومة بالذهب

أحمد موسى: مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء غدا.. ما السبب؟

10 صور وفيديو من تكريم القومي لحقوق الإنسان لـ عايدة رياض

بداية من الأربعاء.. تحذير هام من الأرصاد بشأن ارتفاع درجات الحرارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للأطفال.. طريقة عمل مهلبية النشا والحليب

أسباب وأعراض نقص البوتاسيوم في الجسم.. وطرق علاجه

أبرزها بكتيريا الحلق.. أسباب التهاب الحنجرة المتكرر

لو متلغبطة.. أعشاب لتنظيم الدورة الشهرية

فيديو

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

أمن قومي.. تحذير مصري من الذكاء الاصطناعي ومخاطر يسببها استخدامه الخاطئ

احتجز مدير الفرع .. شخص يقتحم بنك مصر ولبنان في بيروت بسبب 6500 دولار

خلاف كهربا.. غيابات الأهلي أمام الزمالك و7مواجهات نارية تنتظر الأحمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ