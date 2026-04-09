أليو سيسيه مديرا فنيا لمنتخب أنجولا

أعلن الاتحاد الأنجولي لكرة القدم تعاقده مع المدرب السنغالي أليو سيسيه لتولي القيادة الفنية لمنتخب أنجولا خلال الفترة المقبلة وذلك بعد ساعات من الرحيل عن تدريب منتخب ليبيا.

وقال المدرب السنغالي على حسابه بانستجرام عقب رحيله عن تدريب ليبيا : "كان شهر مارس الماضي استثنائيًا بالنسبة لي، فقد شهد آخر تجمع لي كمدرب للمنتخب الليبي".

أضاف "لقد كانت مغامرة غنية جدًا على الصعيدين المهني والشخصي، ولم يكن بوسعي الرحيل دون أن أوجه لكم كلمة من القلب".

تابع "إلى الطاقم الفني واللاعبين: على الرغم من الصعوبات التي واجهناها، إلا أنني فخور بالعمل الذي أنجزناه معًا وبالنتائج التي حققناها. أؤمن كثيرًا بهذا الفريق، ولا يساورني أدنى شك في أنكم ستواصلون جهودكم للمضي به قُدمًا".

وختم : "أود أن أشكركم على حفاوة الاستقبال التي غمرتموني بها، وعلى حماسكم ودعمكم اللامحدود. لن أنساكم أبدًا، وأنا أعلم أن فرسان المتوسط سيظلون دائمًا قادرين على الاعتماد عليكم، أتمنى لكم كل التوفيق في المستقبل".