أليو سيسيه يعلن رحيله عن تدريب منتخب ليبيا

أعلن السنغالي أليو سيسيه، امس الأربعاء، رحيله عن تدريب منتخب ليبيا بشكل رسمي.

وكتب المدرب السنغالي عبر حسابه علي انستجرام: "كان شهر مارس الماضي استثنائيًا بالنسبة لي، فقد شهد آخر تجمع لي كمدرب للمنتخب الليبي".

أضاف "لقد كانت مغامرة غنية جدًا على الصعيدين المهني والشخصي، ولم يكن بوسعي الرحيل دون أن أوجه لكم كلمة من القلب".

تابع "إلى الطاقم الفني واللاعبين: على الرغم من الصعوبات التي واجهناها، إلا أنني فخور بالعمل الذي أنجزناه معًا وبالنتائج التي حققناها. أؤمن كثيرًا بهذا الفريق، ولا يساورني أدنى شك في أنكم ستواصلون جهودكم للمضي به قُدمًا".

واختتم: "أود أن أشكركم على حفاوة الاستقبال التي غمرتموني بها، وعلى حماسكم ودعمكم اللامحدود. لن أنساكم أبدًا، وأنا أعلم أن فرسان المتوسط سيظلون دائمًا قادرين على الاعتماد عليكم، أتمنى لكم كل التوفيق في المستقبل"

جدير بالذكر أن أليو سيسيه تولى مهمة تدريب منتخب ليبيا في مارس 2025 خلفاً لناصر الحضيري، وأعلن رحيله رغم امتداد عقده مع فرسان المتوسط حتى يونيو 2027.