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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: تمويل 60 مشروعا بتكلفة 7.6 مليون جنيه خلال يونيو

محافظ الوادى
محافظ الوادى

صرح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بأن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية المحلية " مشروعك " خلال شهر يونيو ٢٠٢٣ بلغ ٦٠ مشروعًا مختلف النشاط، بتكلفة ٧.٦ مليون جنيه، وفرت ١٢٨ فرصه عمل لأبناء المحافظة.

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وأكد المحافظ ، على دعم كافه الشباب الراغب فى تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتسهم في خلق أفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.

يُذكر أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها من بداية مبادرة مشروعك حتى الآن بلغ ٦٩١١ مشروع، بقيمة ٥٨٧ مليون جنيه بإجمالي عدد  ١٤ ألف ١٠٣ فرصة عمل.

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