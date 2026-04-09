لبنان وإيران وإسرائيل.. مصطفى بكري يوضح أولويات الأمن القومي العربي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن العدوان الإيراني على الدول العربية بأنه غير مبرر، مؤكدًا أن إسرائيل تبقى التهديد الأكبر في المنطقة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك هدنة أمريكية إيرانية لمدة 15 يومًا جلبت بعض الارتياح، لكنه حذر من تصاعد الصراع في لبنان، حيث بلغت حصيلة الشهداء والمصابين نحو 1500 شخص.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن إيران تهدد بإغلاق مضيق هرمز مجددًا، فيما شدد على ضرورة تفعيل قوة عربية مشتركة بقيادة عبد الفتاح السيسي لضمان حماية الأمن القومي العربي واستقرار المنطقة.