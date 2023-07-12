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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يُصدر قرارين بإزالة مخالفات بناء بمدينة بني سويف الجديدة

صدى البلد

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين بإزالة مخالفات البناء بمدينة بني سويف الجديدة، مؤكداً مواصلة جهود الوزارة والجهات التابعة لها في منع المخالفات والظواهر العشوائية بالتوازي مع تنفيذ خطة التنمية بالمدن الجديدة.

ونص القراران على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء الواقعة بقطعتي أرض، بالحي السكني السادس بمنطقة “ابني بيتك” والحي السكني الثالث بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة في صب قواعد وسملات خرسانة بالردود الجانبي والخلفي بإحدى القطعتين، وبناء دور رابع علوي بالنصف الأمامي لقطعة الأرض الأخرى، بالمخالفة للرسومات الهندسية وتراخيص البناء.

كما نص القراران على أن يتولى جهاز تنمية بني سويف الجديدة بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.

في سياق متصل، وجه المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بضرورة التصدي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف القانون بالمدينة، لافتاً إلى أن الإدارات المختصة بالجهاز  بالتعاون مع شرطة المرافق قاموا بالتصدى لمخالفة بناء بالقطعة رقم 15 بالحى 16 لقيام صاحب العقار  بالشروع فى الزيادة البنائية، وتمت مصادرة الأدوات المستخدمة فى المخالفة والتحفظ عليها.

وأوضح "منيع" أنه تم رفع الإشغالات من أمام القطع السكنية والطرق بالمجاورة الثامنة بالحى الأول، كما تم إزالة منفذي بيع مخالفين بجوار العمارة رقم 27 بالمجاورة 39 بالحى الخامس.

في السياق ذاته، كلف المهندس عادل النجار، إدارات الأمن بالجهاز برصد ومتابعة وضبط السيارات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن.

وقال رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إن حملات المرور الأمني أسفرت عن ضبط سيارة نقل مخالفة بمنطقة التوسعات الشرقية، وكذا ضبط سيارة فنطاس مخالفة بمنطقة FM، وضبط لودر مخالف بمنطقة غرب سوميد بالقطاع الشرقي، فضلاً عن ضبط سيارة نقل بالمخالفة محملة مخلفات سيراميك بالمنطقة الصناعية.

وأوضح أنه أثناء المرور اليومي لرئيس حي المنطقة الصناعية، لاحظ وجود سيارتين مخالفتين تُلقِيان بمخلفات صرف صناعي في الفاصل الصناعي أمام المنطقة الصناعية الرابعة فتم ضبطهما والتحفظ عليهما.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أنه تم التحفظ على السيارات المخالفة ومصادرتها وإيداعها بمقر الجهاز لحين الانتهاء من الإجراءات المنظمة في هذا الشأن، مطالبا أصحاب السيارات النقل واللوادر بالالتزام بخطوط السير، وإلقاء المخلفات في الأماكن المسموح بها حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق إزالة مخالفات بناء إزالة مخالفات البناء الحى السكنى الثالث الجدي

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