تفاصيل تتويج الفارس المصري نايل نصار بكأس الملكة إليزابيث الثانية

حقق الفارس المصري نايل نصار، إنجازا تاريخيا بتتويجه بكأس الملكة اليزابيث الثانية للفروسية والتي تبلغ جوائزها مليون دولار.

وتم عزف السلام الوطني المصري ورفع علم مصر علي الأراضي الكندية، بعد تتويجه بالكأس التاريخي، كما أن هذا اللقب يعد الأول فى تاريخ مصر.

ويعد فوز نايل نصار بكأس الملكة اليزابيث للفروسية "ATCO" إنجاز تاريخي للغاية، حيث أن البطولة هي أحد أعرق البطولات العالمية في رياضة الفروسية و بتبلغ قيمة جوائزها مليون دولار.

وتأتي هذه الميدالية استمرارا لمسيرة تألق الفارس المصري والذي حقق العديد من البطولات التاريخية في الفروسية.

من هو نايل نصار ؟

ينحدر نايل نصار من أسرة مصرية مسلمة ، عاشت لفترة طويلة في دولة الكويت، وبعدها سافرت إلى مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية وأستقرت بها، وولد نايل في المدينة الأمريكية عام 1991 في شيكاجو، ولكن حينها كانت الأسرة مازالت مستقرة في الكويت قبل أن تنتقل بشكل نهائي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الخامسة من عمره ظهر الشغف الكبير لنايل بركوب الخيل، وبدأ في ممارسة ذلك بشكل جدي في العاشرة من عمره وكان متمرسا في قفز الحواجز.

وليس الفروسية فقط ما يبرع فيه نايل نصار بل أنه يتحدث الفرنسية والإنجليزية بطلاقة، بجانب اللغة العربية، ومتزوج من أبنة بيل جيتس الملياردير الأمريكي، ومؤسس شركة مايكروسوفت.

وفي مجال الأعمال يمكن القول أنه رجل أعمال ناجح حيث تقدر ثروته بنحو 75 مليون دولار، ويملك شركة تعمل في مجال الفروسية بالتعاون مع مؤسسة CWD المتخصصة، حيث يمتلك مجموعة كبيرة من إسطبلات الخيول التي تضم مجموعة من أعرق الخيول في العالم.