عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل تتويج الفارس المصري نايل نصار بكأس الملكة إليزابيث الثانية

نايل نصار
نايل نصار

حقق الفارس المصري نايل نصار، إنجازا تاريخيا بتتويجه بكأس الملكة اليزابيث الثانية للفروسية والتي تبلغ جوائزها مليون دولار.

وتم عزف السلام الوطني المصري ورفع علم مصر علي الأراضي الكندية، بعد تتويجه بالكأس التاريخي، كما أن هذا اللقب يعد الأول فى تاريخ مصر.

ويعد فوز نايل نصار بكأس الملكة اليزابيث للفروسية "ATCO" إنجاز تاريخي للغاية، حيث أن البطولة هي أحد أعرق البطولات العالمية في رياضة الفروسية و بتبلغ قيمة جوائزها مليون دولار.

وتأتي هذه الميدالية استمرارا لمسيرة تألق الفارس المصري والذي حقق العديد من البطولات التاريخية في الفروسية.

من هو نايل نصار ؟

ينحدر نايل نصار من أسرة مصرية مسلمة ، عاشت لفترة طويلة في دولة الكويت، وبعدها سافرت إلى مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية وأستقرت بها، وولد نايل في المدينة الأمريكية عام 1991 في شيكاجو، ولكن حينها كانت الأسرة مازالت مستقرة في الكويت قبل أن تنتقل بشكل نهائي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الخامسة من عمره ظهر الشغف الكبير لنايل بركوب الخيل، وبدأ في ممارسة ذلك بشكل جدي في العاشرة من عمره وكان متمرسا في قفز الحواجز.

وليس الفروسية فقط ما يبرع فيه نايل نصار بل أنه يتحدث الفرنسية والإنجليزية بطلاقة، بجانب اللغة العربية، ومتزوج من أبنة بيل جيتس الملياردير الأمريكي، ومؤسس شركة مايكروسوفت.

وفي مجال الأعمال يمكن القول أنه رجل أعمال ناجح حيث تقدر ثروته بنحو 75 مليون دولار، ويملك شركة تعمل في مجال الفروسية بالتعاون مع مؤسسة CWD المتخصصة، حيث يمتلك مجموعة كبيرة من إسطبلات الخيول التي تضم مجموعة من أعرق الخيول في العالم.

نايل نصار الفارس المصري الفارس المصري نايل نصار كأس الملكة اليزابيث الثانية للفروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بصورة ساخرة .. إمام عاشور يرد على أنباء توقيعه للأهلي

صور فاضحه في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري و ثرية عربية تنتهي بفضيحة

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

أحدهم مفاجأة.. كولر يطلب ضم 3 لاعبين ضمن صفقات الأهلي الجديدة

مفاجأة بحكم الـ var.. اتحاد الكرة يكشف عن طاقم قمة الأهلي والزمالك

صافرة القمة تثير أزمة .. اتحاد الكرة يصدم الزمالك أمام الأهلي

صدمة لعشاق الأحمر.. شوبير يفجر مفاجأة حول ضم الأهلي لنجم الزمالك السابق

ترشيحاتنا

رئيس البورصة يشارك في الملتقى الخامس لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر

رئيس كوريا الجنوبية يؤكد ضرورة التعاون الأمني بين منطقة آسيا والمحيط الهادئ و«الناتو»

النهاردة عيد.. شاهد فرحة طلاب الثانوية الأزهرية بانتهاء الامتحانات

مضبطة مجلس الأمة تثير أزمة في الكويت.. والغانم يكشف الحقيقة لـ الشعب

تحرك عاجل من الأمم المتحدة بسبب حرق القرآن الكريم في السويد

ضبط 4 تجار مخدرات يغسلون 100 مليون جنيه في شراء السيارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخصائية تربية توضح دور اللعب الحر في تنمية مهارات الطفل العقلية والجسدية

النهاية سارة.. سقوط طفل 328 قدما في فوهة بركانية بجزر جالاباجوس| صور

انتبه.. تعبك في الحر إشارة لحالات صحية مقلقة| اعرف إزاى وإمتى

من غير ما تحتاري.. أعراض الحمل في الأسبوع الأول

فيديو

وقف القيد في الزمالك.. شيكابالا تاريخ من العشق والغرامات / فيديو جراف

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ