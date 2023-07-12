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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

قبل القمة 126.. لماذا طلب كولر هذه الطلبات من الخطيب؟| فهل حسم الأمر؟

صدى البلد

يستعد النادي الأهلي ونادي الزمالك لانطلاق مباراة القمة والتي من المقرر أن تنطلق يوم الخميس المقبل، وقام الناديان برفع حالة الاستعدادات القصوى، وطلب المدير الفني السويسري مارسيل كولر بعض الطلبات قبل مواجهة الزمالك.

الاهلي والزمالك 

طلبات كولر من الخطيب

وتواصل مارسيل كولر مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خلال الأيام الماضية وطلب منه الصفقات التي يرغب في التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وطلب كولر من إدارة النادي الأهلي التعاقد مع إمام عاشور وإنهاء كافة المفاوضات مع اللاعب من أجل أن يبدأ في المران مع الفريق.

وكذلك طلب كولر من الخطيب وإدارة النادي الأهلي ضرورة التعاقد مع محمد رضا بوبو لاعب فريق فيوتشر والتعاقد مع المهاجم البرازيلي سوزا الذي كان يرغب النادي في التعاقد معه الميركاتو الماضي ولكن تعثرت المفاوضات.

الاهلي والزمالك القمة ١٢٦

تنطلق مباراة النادي الأهلي أمام الزمالك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

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القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي والزمالك كونها المالك الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 75 نقطة من 29 مباراة خاضهم الفريق، حقق الفوز في ٢٣ مباراة وتعادل في ٦ جولات ولم يتلقى أي هوية.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 فى جدول مسابقة الدوري من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 فى حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

مباراة الدور الأول

استطاع النادي الأهلي أن يحسم مواجهة الدور الأول بثلاثية نظيفة.

الاهلي والزمالك 

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الزمالك


ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة القمة أمام الزمالك بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هانى.

في خط الوسط: مروان عطية، أحمد قندوسى، محمد مجدى افشه.

في خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، بيرسي تاو

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