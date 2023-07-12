عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأقل ضغوطا.. ماذا قال نبيل الحلفاوي عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك؟

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

وجه الفنان نبيل الحلفاوي، رسالة، بشأن مباراة القمة بين النادي الأهلي والزمالك، المقرر لها غدًا الخميس.

وكتب نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مباراة الأهلي والزمالك غدا لعلها الأقل ضغوطا من بين كل لقاءاتهما، ‏لا ضغط فيها سوى منافستهما التقليدية. لكنها غير مؤثرة تقريبا في وضعهما بالدوري”.

وتابع الحلفاوي: “‏الأهلي حسم البطولة. والزمالك يكفيه فوز واحد أو تعادلين؛ ليضمن المركز الثالث، بفرض فوز فيوتشر، لا ضغوط... إن شاء الله نتفرج على كورة حلوة”.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك، غدا الخميس، في الثامنة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد الإعلامي هاني حتحوت، غياب ثنائي الأهلي عن مواجهة القمة أمام الزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال هاني حتحوت، في تصريحات عبر برنامجه “الماتش”: “عمرو السولية ومحمود متولي خارج قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك المقبلة في الدوري”.

نبيل الحلفاوي مباراة القمة النادي الأهلي والزمالك الأهلي والزمالك الأهلى الزمالك مباراة الأهلى والزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صور فاضحه في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري و ثرية عربية تنتهي بفضيحة

بصورة ساخرة .. إمام عاشور يرد على أنباء توقيعه للأهلي

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

صافرة القمة تثير أزمة .. اتحاد الكرة يصدم الزمالك أمام الأهلي

شوبير: البعض يحاول الوقيعة بين الأهلي وبيراميدز

مفاجأة بحكم الـ var.. اتحاد الكرة يكشف عن طاقم قمة الأهلي والزمالك

أحدهم مفاجأة.. كولر يطلب ضم 3 لاعبين ضمن صفقات الأهلي الجديدة

موضوعات متعلقة

شاروخان العرب والهند.. محمد ثروت يثير الجدل برفقه أميتاب باتشان

أحدهم مفاجأة.. كولر يطلب ضم 3 لاعبين ضمن صفقات الأهلي الجديدة

قبل مواجهة الزمالك.. هاشتاج «القمة لجمهورك يا أهلي» يتصدر تريند تويتر

في ناس بتتطاول.. خطيبة لاعب الأهلي تكشف حسابات مفبركة لمروان عطية

هدية لا تقدر بثمن.. شقيقة نجم الأهلي تثير التكهنات برسالة نارية

الواحد بيشوف العجب.. رسالة غامضة ومثيرة من شوبير عن تاريخ الأهلي

10 معلومات عن محور الفريق كمال عامر الجديد .. صور

السوشيال ميديا.. تعليق ساخر من نجم القلعة الحمراء عقب تتويج الأهلي بالدوري.. وغادة عبد الرازق تلفت الأنظار بالبرنس الأبيض

ترشيحاتنا

طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك الـ 126 في الدوري غدا| الأسماء

مصرع وإصابة 14 بينهم إيرانيين في حادث مروري بالعراق

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. نسبة النجاح مرتفعة عن العام الماضي

3 طرق جديدة لتقديم بلاغ إلى جهاز الكسب غير المشروع من المنزل

الحكومة تعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يوليو

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا يصوتون ضد قرار أممي بشأن حرق المصحف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخصائية تربية توضح دور اللعب الحر في تنمية مهارات الطفل العقلية والجسدية

النهاية سارة.. سقوط طفل 328 قدما في فوهة بركانية بجزر جالاباجوس| صور

انتبه.. تعبك في الحر إشارة لحالات صحية مقلقة| اعرف إزاى وإمتى

من غير ما تحتاري.. أعراض الحمل في الأسبوع الأول

فيديو

وقف القيد في الزمالك.. شيكابالا تاريخ من العشق والغرامات / فيديو جراف

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ