الأقل ضغوطا.. ماذا قال نبيل الحلفاوي عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك؟

وجه الفنان نبيل الحلفاوي، رسالة، بشأن مباراة القمة بين النادي الأهلي والزمالك، المقرر لها غدًا الخميس.

وكتب نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مباراة الأهلي والزمالك غدا لعلها الأقل ضغوطا من بين كل لقاءاتهما، ‏لا ضغط فيها سوى منافستهما التقليدية. لكنها غير مؤثرة تقريبا في وضعهما بالدوري”.

وتابع الحلفاوي: “‏الأهلي حسم البطولة. والزمالك يكفيه فوز واحد أو تعادلين؛ ليضمن المركز الثالث، بفرض فوز فيوتشر، لا ضغوط... إن شاء الله نتفرج على كورة حلوة”.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك، غدا الخميس، في الثامنة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد الإعلامي هاني حتحوت، غياب ثنائي الأهلي عن مواجهة القمة أمام الزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال هاني حتحوت، في تصريحات عبر برنامجه “الماتش”: “عمرو السولية ومحمود متولي خارج قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك المقبلة في الدوري”.