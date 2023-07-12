الأولوية لإنهاء الحرب.. كلمة أمين عام الناتو في ختام القمة بليتوانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج ،اليوم الأربعاء، خلال كلمته في ختام قمة فيلنيوس بليتوانيا أنه لايمكن للحلف أن يقرر أي شئ بالنيابة عن أوكرانيا.

كما أفاد ستولتنبرج أن دعم الحلف لأوكرانيا يقوي من موقفها التفاوضي مضيفاً أن دول الحلف لن تتفاوض بالنيابة عن أوكرانيا.

وأوضح ستولتنبرج أن الصين تقترب أكثر من دول الحلف أكثر لاسيما في إفريقيا.

وأشار ستولتنبرج إلى أن الأولوية الأن هي إنهاء الحرب الروسية على الأراضي الأوكرانية.

كما قال أمين عام الناتو ما يجري في أوكرانيا هي حرب استنزاف والدعم اللوجستي مهم لحسمها.