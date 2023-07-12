البيت الأبيض يعلن اختراق حسابات حكومية والسيطرة عليها

أعلنت شركة مايكروسوفت ،اليوم الأربعاء،عن اختراق مجموعة من المتلصصين الصينيين حسابات حكومية في حوالي 25 منظمة بما في ذلك وكالات حكومية في حملة تجسس إلكترونية.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، في مقابلة اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة اكتشفت بسرعة كبيرة اختراقا أعلنت شركة مايكروسوفت أن حسابات الحكومة الاتحادية تعرضت له، وتمكنت من منع وقوع المزيد من الاختراقات، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وقال سوليفان في برنامج جود مورنينج أمريكا الذي تبثه شبكة "إيه بي سي" أنه تم اكتشاف الأختراق بسرعة كبيرة وتمكنت الحكومة من منع المزيد من الاختراقات ولا يزال التحقيق جاريا بهذا الشأن.

وقالت شركة مايكروسوفت في بيان على موقعها على الإنترنت إن مجموعة القرصنة ، والتي أطلقت عليها مايكروسوفت اسم ستورم 0558 ، وقامت بتزوير رموز مصادقة رقمية للوصول إلى حسابات بريد الويب التي تعمل على خدمة أوت لوك الخاصة بالشركة وبدأ النشاط في مايو الماضي.

وأضاف البيان:أن شركة مايكروسوفت بجميع المنظمات المستهدفة أو المعرضة للخطر مباشرة عبر مديري المستأجرين وزودتهم بمعلومات مهمة لمساعدتهم على التحقيق والرد.

ولم تذكر مايكروسوفت أي المنظمات أو الحكومات التي تأثرت ، لكنها أضافت أن مجموعة القرصنة تستهدف بشكل أساسي كيانات في أوروبا الغربية.

وقال آدم هودج المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن اختراق أمن السحابة لشركة مايكروسوفت أثر على الأنظمة غير السرية، دون الخوض في التفاصيل.

وأضاف: اتصل المسؤولون على الفور بشركة مايكروسوفت للعثور على المصدر ونقاط الضعف في خدمتهم السحابية.

ولم ترد سفارة الصين في لندن على الفور على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني. وتنفي بكين بشكل روتيني تورطها في القرصنة.