عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد صالح يحذر لاعبي الزمالك من الخسارة بالقمة: هتدخلوا في دوامة.. فيديو

صدى البلد


أكد أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، أن مواجهة الأهلي والزمالك ممتعة للغاية، وأن كلمة الحسم في المباراة ستكون لخط الوسط في كلا الفريقين.


قال أحمد صالح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي "هاني حتحوت" في برنامج "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد:" مواجهة ممتعة، لأن الفريقين فايقين بلغة الكرة، أوسوريو يقدم أداء مبهر الفترة الأخيرة، وكذلك الحال لدى الأهلي مع كولر المتوج بالبطولة رسميا، من يمتلك نصف الملعب سيحسم المواجهة".


أضاف:" نصف ملعب الأهلي أكثر استقرارًا من نظيره الزمالك، الفترة الماضية لن تفرق كثيرًا، المباراة بطولة خاصة".


أشار أحمد صالح:" مهم جدًا لنادي الزمالك الفوز بالمباراة، لأنه لو خسر سيعود للدوامة مرة أخرى، وجماهيره ستحزن كثيرًا، رغم مساندتها للفريق بقوة الفترة الماضية".


أتم أحمد صالح بتوجيه الشكر للاعبي فريقه طلائع الجيش على ما قدموه الفترة الماضية واقتراب الفريق من البقاء في الدوري الممتاز الموسم المقبل، مؤكدًا على أنه لم يتوصلوا لاتفاق حتى الآن بشأن البقاء مع الفريق في الموسم المقبل، ولم يتحدث معهم أحد في الأمر.


https://www.youtube.com/watch?v=rs_iuEm2tDc

الأهلي والزمالك الأهلى الدوري الممتاز الزمالك نجم الزمالك السابق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

كنت برضي جوزي.. زوجة حسن شاكوش: أنت حرمتني من ثواب في رمضان

بعد إمام عاشور.. الأهلي يخطف لاعبا جديدا من الزمالك

كولر يصدم جماهير الأهلي ويستبعد هذا اللاعب من مباراة القمة

نهاية الإنترنت في العالم.. عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض بهذا التوقيت

رسميا..الأهلي يضم إمام عاشور لمدة 5 سنوات من ميتلاند الدنماركي

تأييد حبسه سنة مع الشغل.. ترحيل إسلام جابر لقسم الهرم

هل ستختفي النقود الورقية نهائيا بعد قرار البنك المركزي؟ اعرف الإجابة

ترشيحاتنا

محمد فاروق: مصطفى فتحي وقَّع للنادي الأهلي.. تفاصيل

دعاء السنة الهجرية الجديدة .. 10 كلمات مستجابة للتوبة وغفران الذنوب

عاصفة شمسية تضرب الأرض اليوم.. وخبير يكشف تأثيرها

هل يحضر إمام عاشور مباراة القمة؟.. هاني حتحوت يحسم الجدل

أوكرانيا .. سلسلة انفجارات تدوي في كييف وخميلنيتسكي

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. السيسي وآبي أحمد يبحثان قضية سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر لن تتوقعه.. هيكلان عظميان لديناصورين أحدهما نادر في مزاد علني.. شاهد

بلال علاء: لم أكتب بأساليب الرواية التقليدية|صور

هيئة الكتاب تشارك في معرض الإسكندرية الدولي بإصدارات متنوعة|صور

طرق علاج الصداع النصفي .. بالأدوية والأعشاب

فيديو

دخل ينام وبعد ساعة اكتشفوا اللي حصل.. حسام حسني يفجر مفاجأة بشأن وفاة علاء عبدالخالق |فيديوجراف

عاصفة شمسية تضرب الأرض في هذا التوقيت | ماذا يحدث ؟

تسجيل أعلى درجة حرارة.. ماذا ستفعل ظاهرة النينو بمصر؟

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ