أحمد صالح يحذر لاعبي الزمالك من الخسارة بالقمة: هتدخلوا في دوامة.. فيديو



أكد أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، أن مواجهة الأهلي والزمالك ممتعة للغاية، وأن كلمة الحسم في المباراة ستكون لخط الوسط في كلا الفريقين.



قال أحمد صالح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي "هاني حتحوت" في برنامج "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد:" مواجهة ممتعة، لأن الفريقين فايقين بلغة الكرة، أوسوريو يقدم أداء مبهر الفترة الأخيرة، وكذلك الحال لدى الأهلي مع كولر المتوج بالبطولة رسميا، من يمتلك نصف الملعب سيحسم المواجهة".



أضاف:" نصف ملعب الأهلي أكثر استقرارًا من نظيره الزمالك، الفترة الماضية لن تفرق كثيرًا، المباراة بطولة خاصة".



أشار أحمد صالح:" مهم جدًا لنادي الزمالك الفوز بالمباراة، لأنه لو خسر سيعود للدوامة مرة أخرى، وجماهيره ستحزن كثيرًا، رغم مساندتها للفريق بقوة الفترة الماضية".



أتم أحمد صالح بتوجيه الشكر للاعبي فريقه طلائع الجيش على ما قدموه الفترة الماضية واقتراب الفريق من البقاء في الدوري الممتاز الموسم المقبل، مؤكدًا على أنه لم يتوصلوا لاتفاق حتى الآن بشأن البقاء مع الفريق في الموسم المقبل، ولم يتحدث معهم أحد في الأمر.



https://www.youtube.com/watch?v=rs_iuEm2tDc