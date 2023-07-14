القصة منتهية.. رئيس البحوث الفلكية يحسم الجدل بشأن كروية الأرض

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن قصة الأرض كروية أم مسطحة قتلت بحثًا، وحسمت من 50 عامًا ماضيًا، موضحًا أنه مع اطلاق أول مركبة للفضاء في عام 57 تم التأكد أن الأرض كروية.

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج علامة استفهام، أن الأرض تم تصويرها من خارج الغلاف الجوي.

ولفت إلى أنه لا يوجد شك في أن الأرض كروية، وأن الأرض كوكب، مطالبا البعض بعدم نشر أشياء غير صحيحة، تسبب جدل بين المواطنين.

وأشار إلى أن القصة منتهية ولا جدال فيها، فالأرض كروية، وأن هذا العالم، والواقع الذي نعيشه.