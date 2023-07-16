شقيق هاني رمزي يوضح حقيقة هجرة الفنان إلى كندا.. والأرصاد تحذر من موجة حارة وتكشف طقس الأيام المقبلة.. ورد حاسم لـ شعبة السجائر عن زيادة أسعارها

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:



الفنان محمد ثروت بعد تماثل نجله للشفاء: المال والشهرة لا تنفع في المرض



كشف الفنان الكبير محمد ثروت، تفاصيل الحالة الصحية لنجله.



دا تهريج | رد حاسم من شعبة السجائر عن زيادة أسعارها



كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة السجائر والدخان، سبب الارتفاعات غير المبررة في أسعار السجائر، قائلا: "ده تهريج".

الأرصاد تحذر من الموجة الحارة .. وتكشف طقس الأيام المقبلة



كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل درجة الحرارة الفترة المقبلة.

حقيقة هجرة هاني رمزي إلي كندا.. شقيقه يوضح التفاصيل



كشف النائب إيهاب رمزي، شقيق الفنان هاني رمزي، حقيقة ما تردد بشأن هجرة شقيقه وأسرته إلى كندا.



نشأت الديهي عن أزمة سد النهضة: مصر لديها صبر استراتيجي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك أصابع كثيرة تعبث بالأمن القومي الإفريقي، مشيرًا إلى أن تحركات الدولة المصرية في القارة السمراء، هدفها حل المشاكل، وهذا واضح من إعداد القاهرة قمة دول الجوار السوداني لحل الأزمة السودانية.



أنا متضرّر من عمرو دياب | شاعر غنائي يكشف أسرار أغنية قديمة



كشف محمد العسيري الكاتب والشاعر، كواليس أغنية كتبها بعنوان "جدير بالذكر"، وطلب المطرب عمرو دياب تنازل عنها لضمها لألبومه في 2019، ولم يغنها حتى الآن، موضحًا أن قانون الملكية الفكرية لم يضمن حقه كمؤلف في استغلالها، أو يمنحها لمغنٍ آخر، بسبب تنازله عنها لعمرو دياب.



الكهرباء: لا تخفيف للأحمال رغم ارتفاع درجات الحرارة



أكد أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء أنه مع ارتفاع درجات الحرارة هناك زيادة في معدلات استهلاك الكهرباء .



الزراعة: الحيوانات متواجدة داخل حديقة الجيزة طوال فترة التطوير

أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزير الزراعة، أن حديقة الحيوان ستكون مغلقة طوال فترة تطوير حديقة الحيوان، مضيفا:" مدة التطوير لن تتجاوز عام ونصف".



الرئاسة تكشف تفاصيل كلمتي السيسي خلال الاجتماع التنسيقي للاتحاد الأفريقي

قال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن قمة منتصف العام التنسيقية التابعة لـ الاتحاد الأفريقي المنعقدة بكينيا، تم استحداثها تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، في عام 2019، لتكون معنية بالتكامل الإقليمي الاقتصادي.

‏الرئيس السيسي يصل إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في قمة منتصف العام



نقلا عن فضائية إكسترا نيوز، وصل ‏الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي.

أحمد موسى: رئيس تونس أكد أن شبكات إجرامية وراء الهجرة غير الشرعية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس التونسي قيس سعيد عقد اجتماعا مع مسؤولين في تونس للحديث عن ملف الهجرة غير الشرعية .

مساعد وزير الخارجية الأسبق: لماذا لا ننشئ بريكس شرق أوسطي؟

علق السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، على فعاليات قمة دول جوار السودان التي انعقدت في مصر الخميس الماضي.