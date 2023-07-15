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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفنان محمد ثروت بعد تماثل نجله للشفاء: المال والشهرة لا تنفع في المرض

محمد ثروت
محمد ثروت

 كشف الفنان الكبير محمد ثروت، تفاصيل الحالة الصحية لنجله.

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بعد شفاء ابن الفنان محمد ثروت.. ما لا تعرفه عن متلازمة ميلر فيشر

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استطاع المشي.. تطورات الحالة الصحية لنجل محمد ثروت بعد إصابته بمرض نادر

وقال الفنان محمد ثروت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الحمدلله فضل من الله ابني بدأ يقوم ويتحرك وهذا بفضل الله ودعاء الناس كلها لهذا الشاب".

 

وأضاف: "ربنا استجاب لدعاء الناس وابني استطاع أن يقف على حيله، وكانت لحظات مؤثرة في حياتنا وربنا ما يحكم على أي إنسان بأي مرض"، لافتا: "المرض لو جه مهما كان الإنسان عنده قدره مالية أو شهرة لا تنفع في المرض".

 

واشار: "نجلي أحمد بدأ في المشي خلال الأيام الأخيرة وكانت لحظات مؤثرة في حياتنا"، مؤكدا: "الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى".

 

وأوضح الفنان محمد ثروت، : "إحنا لسه في ألمانيا في مرحلة الشقاء"، مضيفا: "المرض غريب ووحش، وابني تحمل".

محمد ثروت الفنان الكبير محمد ثروت

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