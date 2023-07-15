الفنان محمد ثروت بعد تماثل نجله للشفاء: المال والشهرة لا تنفع في المرض

كشف الفنان الكبير محمد ثروت، تفاصيل الحالة الصحية لنجله.

وقال الفنان محمد ثروت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الحمدلله فضل من الله ابني بدأ يقوم ويتحرك وهذا بفضل الله ودعاء الناس كلها لهذا الشاب".

وأضاف: "ربنا استجاب لدعاء الناس وابني استطاع أن يقف على حيله، وكانت لحظات مؤثرة في حياتنا وربنا ما يحكم على أي إنسان بأي مرض"، لافتا: "المرض لو جه مهما كان الإنسان عنده قدره مالية أو شهرة لا تنفع في المرض".

واشار: "نجلي أحمد بدأ في المشي خلال الأيام الأخيرة وكانت لحظات مؤثرة في حياتنا"، مؤكدا: "الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى".

وأوضح الفنان محمد ثروت، : "إحنا لسه في ألمانيا في مرحلة الشقاء"، مضيفا: "المرض غريب ووحش، وابني تحمل".