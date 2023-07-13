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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد شفاء ابن الفنان محمد ثروت.. ما لا تعرفه عن متلازمة ميلر فيشر

ابن محمد ثروت
ابن محمد ثروت

نشر نجل الفنان محمد ثروت المخرج أحمد ثروت عبر حسابه بموقع إنستجرام ، وعلق قائلا :حبيت أشارك معاكم، بعد 35 يوم أول يوم أخرج أتمشى برة أوضة المستشفى، اتشحنت طاقة إيجابية الحمد لله وبدعواتكم إن شاء الله ربنا يكتب لي الخير، إنّ الله الذي اختار لك الطريق من أوله، فلن يتركك في منتصفه.

حيث ظهر نجل الفنان محمد ثروتعلى كرسي متحرك من داخل المستشفى، مشيرًا إلى أن حالته تحسنت وأصبح بإمكانه التمشية خارج غرفة المستشفى، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة بسبب متلازمة ميلر فيشر نتج عنها جلطة في الشريان واضطراب في الجهاز الهضمي من متلازمة نادرة جدًا تصيب الجهاز العصبي، وحالته تصيب واحدًا في المليون.. نتعرف علي تفاصيل هذا المرض وفقا لموقع betterhealth

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ما هي متلازمة ميلر فيشر

متلازمة ميلر فيشرهي مرض يصيب الجهاز العصبي ويسبب ذلك الأعراض المرتبطة بالعضلات الحركية والتنسيق، وفي بعض الحالات، يمكن أن يسبب تغييرات في النظم الفسيولوجية الأخرى.


ـ متلازمة ميلر فيشر هي اضطراب نادر يتسبب في مهاجمة جهازك المناعي للأعصاب.

ـ يمكن أن يسبب مشاكل في حركات العين والوجه والتنسيق والتوازن.

ـ يتعافى معظم الأشخاص تمامًا في غضون ستة أشهر بعد تلقي العلاج.

أعراض متلازمة ميلر فيشر


 مشاكل التوازن والتغييرات في طريقة المشي وازدواج الرؤية أو عدم وضوح الرؤية.

ـ  تدلي الجفون أو شلل الوجه (صعوبة تحريك عضلات وجهك).

ـ فقدان انعكاسات الأوتار في الكاحل أو الركبة أو الذراع.

ـ  مشاكل بحركات العين.

ـ  صعوبة في التنفس.

ـ ضعف عضلات الذراعين والساقين.

ـ مشاكل البلع وضعف اللسان.
-الإحساس بالتنميل، وخز وضعف في الأطراف.

-عدم التوازن أثناء المشي.

-تسارع دقات القلب.

-انخفاض أو ارتفاع ضغط الدم.

 

أسباب متلازمة ميلر فيشر


ـ عدوى العطيفة.

ـ المستدمية النزلية.

ـ فيروس نقص المناعة البشرية (HIV).

ـ عدد كريات الدم البيضاء (فيروس ابشتاين بار).

ـ فيروس زيكا.


علاج متلازمة ميلر فيشر

لا يوجد علاج معروف لهذه المتلازمة، لكن توجد أدوية تقلل من حدة المرض وتخفف الأعراض والتي تشمل:

تبديل سائل البلازما الموجود في الدم؛ لتخليصه من بعض الأجسام المضادة التي تسهم في هجوم الجهاز المناعي على الأعصاب الطرفية.

البروتين المناعي (الغلوبولين المناعي الوريدي): يحتوي على أجسام مضادة تؤخذ من المتبرعين بالدم؛ حيث تمنع الأجسام المضادة المسببة للضرر.
أدوية لتخفيف الأعراض (مثل: المسكنات).

التأهيل: عن طريق العلاج الطبيعي والوظيفي وعلاج النطق والتخاطب

محمد ثروت الفنان محمد ثروت ارتفاع ضغط الدم المخرج أحمد ثروت متلازمة ميلر فيشر

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